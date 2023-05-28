買房是最差理財！曹興誠示警「套牢害一生」 自認50歲前沒房子
高房價該不該買房，一直是正反看法不一的話題，近幾年甚至有「房子孩子二選一」的趨勢。聯電創辦人曹興誠昨（27）日在中興大學演講，明講「買房是最差勁的理財」，直指年輕人買房會被套牢、害了一生，並透露自己50歲前沒有房子，一席說法又讓辛苦存頭期款的租屋族陷入猶豫。
記者黃韻文/綜合報導
聯電創辦人曹興誠昨（27）日到中興大學演講，講述「為什麼台灣可以走向文明社會，而中國不行？」會中有民眾提問，面對居高不下的高房價，有人說在總統蔡英文執政8年期間，年輕人買不起房子，企圖製造輿論，影響明年總統大選，該如何解決年輕人買不起房子的問題？
對此棘手題目，曹興誠則反問：「年輕人為何要買房子？」曹興誠直指，背房貸變成房奴是錯的觀念。很多人能力不好，卻抱怨薪水低，年輕人賺的錢應該要投資自己能力，才能改變薪水結構，且做投資，錢滾錢才會有錢。
曹興誠更直言：「年輕人買房子會被套牢，會害了你的一生，我50歲前沒有房子，買房子是最差勁的理財。」一席說法立刻成為最熱議題。
在2021年11月，央行總裁楊金龍也曾舉自己為例，透露自己也是租房許久，直到40歲才成為首購族，認為年輕人若買不起房，可以先選擇租房，當時「我也是40歲才買房」的說法一度引發民怨，對高房價噓聲不斷。