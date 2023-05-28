田馥甄「素顏練團」洩真實長相　得知5場演唱會3分鐘秒殺說話了

大S被爆離婚前早聯繫上具俊曄　他挖出「私下互動」證據曝光

▲大S（左）被微博博主挖出，早在官宣離婚前就已聯繫上具俊曄。(圖／asosbarbiedee IG)
▲大S（左）被微博博主挖出，早在官宣離婚前就已聯繫上具俊曄。(圖／asosbarbiedee IG)

記者薛羽彤/綜合報導

大S與汪小菲於前年底結束10年婚姻，去年大S閃婚具俊曄，當時具俊曄聲稱，在新聞上看到大S離婚，重新撥起她的電話號碼連繫。不過，最近有微博博主爆料，大S早在離婚前就到具俊曄IG貼文下留言愛心，打臉離婚後才聯繫一說。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲大S的小帳被發現早與具俊曄有聯繫。（圖 ／娛超人微博）
▲▼大S的小帳被發現早與具俊曄有聯繫。（圖 ／娛超人微博）
▲大S的小帳被發現早與具俊曄有聯繫。（圖 ／娛超人微博）
 
26日微博博主「娛超人」發文表示「大S在ins有個發自拍認領過的小號（小S和具俊曄都關注了），這個號在2021年11月22日也就是她和汪小菲離婚之前，就去具俊曄多條ins底下留愛心表情」。並截圖大S的小號，分別在2021年的7、8月就到具俊曄貼文下留言，而這個帳號曾發文說過「是我本人」，連小S也認證「姐真美」，不過該帳號目前已設為不公開，但也發現具俊曄的官方IG帳號追蹤了該小帳，種種跡象讓爆料多了幾分真實性。

▲具俊曄、大S婚姻幸福。（圖／翻攝自asosbarbiedee IG）
▲具俊曄（左）、大S婚姻幸福。（圖／翻攝自asosbarbiedee IG）
回顧大S與汪小菲婚姻時間軸，2021年6月，汪小菲因疫苗在微博上挑起兩岸問題，發言惹怒大S，喊話要離婚：「離婚手續在辦了，他的言行本人不予置評。」同年11月22日汪小菲和大S共同發聲明宣布已經離婚，隔年3月8日，具俊曄在IG宣布聽到大S離婚後，主動重新聯絡上對方後，認為彼此已錯過太久因此提議結婚。

▲大S轉發具俊曄IG貼文。（圖／大S臉書）
▲具俊曄2022年3月8日宣布已和大S結婚。（圖／具俊曄IG）

汪小菲替大S發聲！「她是個好人」全文曝光　網友傻眼：他還愛

汪小菲公開無碼照被限制看孩子？大S不忍了火速發10字聲明

汪小菲為家人慶生恐挨告？張蘭痛罵大S：壞到沒有底線

汪小菲替家人慶生「大膽曝光正臉照」　大S：交由律師處理

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀