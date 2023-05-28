大S被爆離婚前早聯繫上具俊曄 他挖出「私下互動」證據曝光
大S與汪小菲於前年底結束10年婚姻，去年大S閃婚具俊曄，當時具俊曄聲稱，在新聞上看到大S離婚，重新撥起她的電話號碼連繫。不過，最近有微博博主爆料，大S早在離婚前就到具俊曄IG貼文下留言愛心，打臉離婚後才聯繫一說。
記者薛羽彤/綜合報導
26日微博博主「娛超人」發文表示「大S在ins有個發自拍認領過的小號（小S和具俊曄都關注了），這個號在2021年11月22日也就是她和汪小菲離婚之前，就去具俊曄多條ins底下留愛心表情」。並截圖大S的小號，分別在2021年的7、8月就到具俊曄貼文下留言，而這個帳號曾發文說過「是我本人」，連小S也認證「姐真美」，不過該帳號目前已設為不公開，但也發現具俊曄的官方IG帳號追蹤了該小帳，種種跡象讓爆料多了幾分真實性。
回顧大S與汪小菲婚姻時間軸，2021年6月，汪小菲因疫苗在微博上挑起兩岸問題，發言惹怒大S，喊話要離婚：「離婚手續在辦了，他的言行本人不予置評。」同年11月22日汪小菲和大S共同發聲明宣布已經離婚，隔年3月8日，具俊曄在IG宣布聽到大S離婚後，主動重新聯絡上對方後，認為彼此已錯過太久因此提議結婚。