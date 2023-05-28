星巴克「限2天」全品項85折！加碼「買一送一」優惠懶人包

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星巴克即將於6月2日、6月16日，，舉辦「美好夏日購物派對」，購買「全品項」享85折優惠（不包含飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值）；活動當天單筆折扣後消費滿500元，還可獲得「特大杯好友分享優惠券」一張。（好友分享優惠券兌換期間為美好夏日購物派對隔天，活動日為6月2日之兌換日為6月3日～6月9日；活動日為6月16日之兌換日為6月17日～6月23日。可累贈，以小白單形式提供。）
推薦咖啡用品包括玻璃杯、隨身茶瓶、台灣市場25周年慶系列產品、紀念熊寶寶、證件零錢包兩用組、經典年輪蛋糕、花生可可杏仁捲等商品都有優惠。提醒大家，不適用於外送平台、行動預點服務；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用；好友分享券小白單使用方式及注意事項同其他活動贈送之優惠券。
📌星巴克：夏日數位體驗「買一送一」今起兌換
星巴克最新SAY YES SUMMER「夏日數位體驗」上週末開抽預領券，5/22(一)～6/11(日)完成夏日趣味數位體驗遊戲，了解夏日咖啡運勢，就可獲得限定的專屬優惠。5/20(六)、5/21(日)預領券，兌換期間為獲券日後2天，今起開始兌換，最後兌換至6/11(日)，長達22天「買一送一」、「第二杯半價」優惠可以喝。
提醒大家，活動參與方式為透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得。活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。每個帳號每天可享有一次活動參與，獲得優惠憑證，當日活動即結束；至全台門市兌換時，需出示手機優惠憑證畫面供門市夥伴蓋章確認已兌換。每次交易最多可兌換同個帳號內的兩張優惠憑證，各優惠憑證不可合併使用，切換帳號請重新排隊。請先確認不適用門市。
📌伯朗咖啡：每週一「買一送一」
伯朗咖啡5月「每週一」持Lounge卡消費，飲品也有「買一送一」優惠。只要於5/29，持伯朗Lounge卡消費，飲品不限品項、容量，都能享有飲品買1送1優惠，（手沖咖啡、藍山小卡布、瓶裝飲品、啤酒不適用）。但活動僅限門市內用／外帶，外送平台不適用；不與門市其他優惠活動併行；伯朗卡友日需全額以Lounge卡儲值金付費，儲值金不足須足額儲值後付費，才能享有優惠。