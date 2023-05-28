國小作業「5詭異符號」考倒家長！神人「畫1線」破解：誰會寫啦
國小考題已經不是「兔子速度是烏龜兩倍，當兔子跑10圈操場，請問烏龜跑幾圈」這種死板板題型，近年強調創意，有不少題目連大人都被考倒，只得將題目PO上網求助。有家長貼出孩子的國小題目，只列出5個詭異符號，解答必須畫出第6個符號，引起全網熱議。最後神人教「1條線」破解，眾人恍然大悟，還有家長爆氣：「誰會寫啦」。
記者黃韻文/綜合報導
有網友在臉書社團「爆廢公社」貼出國小題目，在「動動腦」題目中，並未有過多文字說明，僅畫出「5個詭異符號」，解答必須畫出「第6個」、也就是問號中的圖案。細看前5個符號，像文字又像圖形，兩兩看似毫無關聯，眾人百思不得其解，連大人都被考倒。
不過貼文不久就釣出神人公布答案，5個圖形的關聯就是「對稱圖」，只要在每個圖形中間畫上輔助線，就能發現前5個圖形分別是阿拉伯數字「1、2、3、4、5」的對稱圖，也就是拿鏡子放中間就能看出數字，因此問號中的正確解答，必須畫出「6」的對稱圖。
雖然佩服出題者的創意，仍有網友不解：「會這個對人生好像也沒什麼意義」、「小學生都會寫嗎」、「想不到現在國小都在教密碼學」、「這題目是培養親子關係，想不出來，可以跟孩子一起咒罵出題目的人」；也有人認為在理解之後，是一道很棒的題目。其實這已是2019年的「考古題」，不過舊照被重貼後，仍再次引發熱議。