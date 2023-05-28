又陷困境！英國馬鈴薯價格飆漲　炸魚薯條恐面臨倒閉潮

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英國炸魚薯條聯合會主席安德魯（Andrew Crook）表示，如今25公斤裝的馬鈴薯價格也漲價1倍多，來到20英鎊（約台幣757元），若馬鈴薯供給緊張，導致必須從西班牙或塞普勒斯等國進口，每袋成本更高達30英鎊（約台幣1136元）。
過去馬鈴薯在英國屬於低成本主食，國內馬鈴薯有90%是自給自足，但除了能源、勞動力和原物料成本上升外，去年夏天的乾旱導致馬鈴薯產量低於往年。成本飆升不僅重創炸魚薯條店，連洋芋片、烤馬鈴薯都受到影響。安德魯表示，由於還要有其他成本花費，馬鈴薯價格上漲可能導致店家選擇暫時停業或永久歇業，直言「店家根本無力承擔所有成本」。
國產馬鈴薯組織（GB Potatoes）主席泰勒（Mark Taylor）指出，隨著英國脫歐、新冠肺炎疫情和俄烏戰爭推高了生產成本，2022年農夫們面臨了一場「完美風暴」，不只英國，歐洲的農作物產量也有下降的情況。泰勒表示，英國馬鈴薯除了受到國內需求影響，還因歐洲等「非常缺乏馬鈴薯」地區的需求也異常強勁。
報導援引最新國家統計局數據顯示，馬鈴薯價格上漲 24.8%。根據食品價格資料庫Mintec數據顯示，超市中常見的馬鈴薯品種（maris piper、packing whites）漲幅分別達到123%和284%。