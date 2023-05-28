亞尼克生乳捲10大人氣口味！芒果、生巧克力回歸　加碼買一送一

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歡慶生乳捲10週年，亞尼克推出期間限定「法式青桔芒果生乳捲」，選用法國職人與世界甜點冠軍師傅指定使用「SICOLY 果泥」，將「芒果之王」Alphonso（阿芳索）製成的濃郁芒果果泥，配以北海道奶霜為基底、梔子花萃取色粉的蛋糕體，並搭配檸檬與金桔混種的「青桔果泥」。擁有清爽乳香融合不同酸甜的芒果與青桔香韻，是適合夏天的清香滋味。
◾️敲碗回歸！新鮮芒果生乳捲
在Q彈柔軟的蛋糕裡捲入一整顆新鮮芒果的甘甜與北海道奶霜，亞尼克嚴選在果樹上自然熟成的「在欉黃」愛文芒果，特色是細嫩果肉多汁甜美，融入清爽的北海道奶霜，酸甜輕盈相當適合夏天消暑，（新鮮芒果如產季短缺將使用其他品種替代）。
◾️敲碗回歸！焦糖布丁生乳捲
嚴選法國依思尼ISIGNY Caramel焦糖海鹽醬，採用傳統製作工法慢火熬煮，加上鹽之花提味，製成的焦糖慕斯鹹甜適中、香味濃郁。再搭配布丁與北海道奶霜，一同捲入泡芙蛋糕中，堆疊出多層次風味，苦甜焦糖香搭配輕盈生乳感，相當耐吃。
◾️敲碗回歸！Weiss生巧克力生乳捲
曾令巧克力控驚為天人的「Weiss 生巧克力生乳捲」，採用法國百年巧克力Weiss亞尼克打造香醇濃厚的巧克力牛奶風味 X 入口即化的生巧克力 ，將一整條72%生巧克力包入北海道奶霜，濃厚苦甜滋味還帶有溫柔果酸香氣，餘韻令人著迷。
◾️原味生乳捲
亞尼克嚴選保濕性絕佳的日本昭和蛋糕專用麵粉，麵糰經過「燙麵」改變筋性，讓蛋糕口感柔軟不失彈性、潤口不黏膩，使用剛剛好的蛋糕厚度與北海道奶霜完美融合，在台灣掀起生乳捲熱潮。
◾️鮮芋奶霜生乳捲
來自北海道純淨乳源的頂級北海道奶霜，以清爽滋味包覆豐厚香醇的檳榔心芋泥，再一起捲入Q彈的泡芙蛋糕中， 吃得到滿滿芋泥與乳香融合的美味，擄獲不少芋頭控。
◾️靜岡抹茶歐蕾生乳捲
亞尼克特別使用靜岡抹茶粉增量50%，並以雙層抹餡手法製作「靜岡抹茶歐蕾生乳捲」，不僅擁有抹茶豐厚飽滿的濃稠滋味，還保有北海道奶霜清新爽口的口感，尾韻不苦澀，像霜淇淋般融化在嘴裡。
◾️嫩布丁生乳捲
以招牌乳香醇厚的北海道奶霜，搭配滑嫩布丁與Q彈蛋糕打造而成「嫩布丁生乳捲」，輕盈奶香和滑溜的布丁，帶來的爽口層次簡單而耐吃。
◾️特黑巧克力生乳捲
將獨特的巧克力風味蛋糕，捲入如鮮奶般的北海道奶霜，入口即化的新鮮口感，甜香不帶酸苦滋味，吃起來和一般巧克力蛋糕截然不同，爽口清新。
◾️茶拿鐵布丁生乳捲
選用香味獨特的阿薩姆紅茶為蛋糕捲入味，以茶香分明卻不苦澀的蛋糕體，捲入北海道奶霜及滑嫩布丁，增添生乳捲的爽口茶香，融合出奶茶風味的茶拿鐵，是奶茶粉絲的最愛。
另外，風靡中彰地區的人氣甜點「法蕾・熊手工生乳舒芙蕾」，主打生乳舒芙蕾蛋糕，使用土雞蛋做成的黃金蛋糕體搭配輕盈奶霜，成為品牌經典。除了有常態熱賣原味生乳舒芙蕾、檸檬生乳舒芙蕾、巧克力生乳舒芙蕾，日前母親節期間限定推出「蜜桃生乳雪芙蕾」，還獲得「環球母親節蛋糕大賞」評比、傳統類蛋糕第三名。今夏更將迎接酸甜「芒果生乳舒芙蕾」，選用日本北海道十勝鮮乳，搭配新鮮芒果、芒果餡、黃金蛋糕體，預計6月1日開賣。