帶小孩住飯店「走廊傳激戰聲」！家長見房間備用品愣住：鴕鳥心態
出門玩不僅行程規劃要妥當，住宿方面的安排也是非常重要，否則沒睡好也沒有體力玩！近日，就有家長分享自己帶小孩出遊，結果住進飯店之後，卻聽到男女「激戰滾床的聲音」，讓家長一陣尷尬，不過也意外發現飯店竟然在房間內提供「耳塞」，意味他們知道問題存在但卻想用這種方式解決，讓不少人直呼「真的是鴕鳥心態！」引起熱議。
記者張嘉哲/綜合報導
一名家長在臉書社團「好想住飯店好康踩雷不藏私」貼文指出「最近帶著青春期的孩子到嘉義旅遊，入住了一間網紅飯店，結果在走廊上就聽到男女激戰的聲音，小孩整個也傻眼，趕快告訴他可能是在按摩，最後在拍背啦！」事後上訂房網反應之後，但也沒有得到業者的反饋。
家長表示「這間飯店我已經住過20幾次，隔音雖然真的不好，但是從來沒有帶孩子住過，最主要的是我發現飯店在房間內，竟然有主動提供耳塞，意味他們知道自己的飯店有這個問題，但是卻是這樣的解決方式…可惜了這個曾經票選第一的飯店....如果不想讓親子旅遊尷尬，就避開這間飯店吧」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「飯店很多隔音真的好差，真的隔太多間了」、「你說的這間我知道，隔壁講話大聲一點真的都聽得到」、「提供耳塞真的是虧他們想得到.....」、「90%飯店隔音都很差啊，除了高檔的吧」、「我怎麼沒住過這種的哈哈哈」、「飯店算好了，商旅才是真的隔音差」、「真的是鴕鳥心態....提供耳塞也是服了」。