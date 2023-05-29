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反骨開箱大王具足蟲拉麵！蕾菈吃一口慘叫　老公凍未條轉身離開

▲反骨男孩團隊開箱「大王具足蟲拉麵」，老闆拿出食材真身，成員誇讚「好可愛」。（圖／反骨男孩YT）
▲反骨男孩團隊開箱「大王具足蟲拉麵」，老闆拿出食材真身，成員誇讚「好可愛」。（圖／反骨男孩YT）

記者張嘉哲/綜合報導

知名拉麵店「拉麵公子」推出「大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵」，外型非常的壯觀，連同韓國媒體也爭相報導，引起廣大社群議題。而近日，YouTuber團體「反骨男孩」就到店家開箱這款拉麵，沒想到試吃的結果有些意外的「好吃」，不過成員蕾菈老公因為很害怕蟑螂，食材一拿出來直接作嘔轉身離開，笑翻在場所有人。

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「反骨男孩」酷炫日前帶著女友柔柔、蕾菈、湯宇以及孫生前女友Wendy，一行人前往拉麵公子品嚐大王具足蟲拉麵，分別點了一碗公的、一碗母的，而在用餐之前，酷炫請老闆拿出今天要料理的食材，由於蕾菈老公湯宇事前不知道要開箱此物，加上他本身很怕蟑螂，結果讓他凍未條直接奪門而出，笑翻許多人。

▲蕾菈老公湯宇看到大王具足蟲真身後，直接轉身離開店家。（圖/反骨男孩YT）
▲蕾菈老公湯宇看到大王具足蟲真身後，直接轉身離開店家。（圖／反骨男孩YT）
不過對比湯宇的反應，其他人則不以為然表示「還蠻可愛的」，後來上菜後，酷炫吃下一口表示「我覺得比較像魚肉，然後肉有一點點鹹味」；Wendy認為「蟹味很重」；而其他工作人員也認為很像螃蟹肉，唯獨湯宇吃了之後又表示「我想吐掉！好鹹喔！」

隨後蕾菈率先開吃「公蟲腺體」，結果就發出一連串的慘叫聲表示「它有一種苦苦的那個……太鮮了」，酷炫接著吃「母蟲腺體」，表示這非常適合配「清粥小菜」，他接著也嘗了一口公蟲腺體，結果確實發現「公蟲腺體」真的比較鮮。

▲蕾菈吃到具足蟲的「公蟲腺體」後慘叫，表示「太鮮了！」（圖／反骨男孩YT）
▲蕾菈吃到具足蟲的「公蟲腺體」後慘叫，表示「太鮮了！」（圖／反骨男孩YT）
影片最後，蕾菈表示「我覺得是好吃的啦，其實吃起來真的沒有什麼怪味，就是螃蟹的味道，但看久了，真的會吃不下去」，而酷炫也是給予正面的評價，表示「覺得有機會還是可以吃看看」，不過本集亮點應該是蕾菈老公湯宇的反應，直到最後一刻仍然表示「我覺得好恐怖喔！」讓不少網友紛紛留言「湯哥太好笑了！」、「湯宇奪門而出我笑超久」。

▲酷炫以及蕾菈大膽嘗鮮「大王具足蟲拉麵」。（圖／反骨男孩YT）
▲酷炫以及蕾菈大膽嘗鮮「大王具足蟲拉麵」。（圖／反骨男孩YT）
不過值得注意的是，國立台南大學生物科技學系副教授黃銘志日前就提到，拉麵店的應該為詹姆斯具足蟲，因為大王具足蟲棲息於墨西哥灣，而在台灣能捕捉到的應該是詹姆斯具足蟲，會有這樣的誤會可能是因為日本翻譯的關係。黃銘志說，詹姆斯具足蟲，和大王具足蟲同屬不同種，都是海蟑螂遠親，是台灣去年才登錄的物種。

然而業者「拉麵公子」在臉書上稱具足蟲「棲息於170公尺至2140公尺深、昏暗無光、攝氏4度的海域，此次捕獲的海域為東沙群島附近」黃銘志則表示，詹姆斯具足蟲比較符合東沙群島海域的生物，雖然在拉麵上的具足蟲物種被誤認，但黃銘志仍樂見大家探討深海生物，富含教育意義。


 

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