反骨開箱大王具足蟲拉麵！蕾菈吃一口慘叫　老公凍未條轉身離開

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不過對比湯宇的反應，其他人則不以為然表示「還蠻可愛的」，後來上菜後，酷炫吃下一口表示「我覺得比較像魚肉，然後肉有一點點鹹味」；Wendy認為「蟹味很重」；而其他工作人員也認為很像螃蟹肉，唯獨湯宇吃了之後又表示「我想吐掉！好鹹喔！」
隨後蕾菈率先開吃「公蟲腺體」，結果就發出一連串的慘叫聲表示「它有一種苦苦的那個……太鮮了」，酷炫接著吃「母蟲腺體」，表示這非常適合配「清粥小菜」，他接著也嘗了一口公蟲腺體，結果確實發現「公蟲腺體」真的比較鮮。
影片最後，蕾菈表示「我覺得是好吃的啦，其實吃起來真的沒有什麼怪味，就是螃蟹的味道，但看久了，真的會吃不下去」，而酷炫也是給予正面的評價，表示「覺得有機會還是可以吃看看」，不過本集亮點應該是蕾菈老公湯宇的反應，直到最後一刻仍然表示「我覺得好恐怖喔！」讓不少網友紛紛留言「湯哥太好笑了！」、「湯宇奪門而出我笑超久」。
不過值得注意的是，國立台南大學生物科技學系副教授黃銘志日前就提到，拉麵店的應該為詹姆斯具足蟲，因為大王具足蟲棲息於墨西哥灣，而在台灣能捕捉到的應該是詹姆斯具足蟲，會有這樣的誤會可能是因為日本翻譯的關係。黃銘志說，詹姆斯具足蟲，和大王具足蟲同屬不同種，都是海蟑螂遠親，是台灣去年才登錄的物種。
然而業者「拉麵公子」在臉書上稱具足蟲「棲息於170公尺至2140公尺深、昏暗無光、攝氏4度的海域，此次捕獲的海域為東沙群島附近」黃銘志則表示，詹姆斯具足蟲比較符合東沙群島海域的生物，雖然在拉麵上的具足蟲物種被誤認，但黃銘志仍樂見大家探討深海生物，富含教育意義。