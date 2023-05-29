滴妹「再睡五分鐘」徵才薪資挖出！員工福利曝光 網友直接繼續睡
Youtuber滴妹創立的手搖飲店「再睡5分鐘」已經邁入三週年，目前全台灣分店眾多，是相當高人氣的手搖品牌。不過日前高雄義享門市卻發文稱「南部水質狀況異常」的問題，因此暫停銷售部分品項，引起不少民眾質疑。而也有網友藉此翻出「再睡5分鐘」的薪資福利討論，又掀起一波社群話題。
記者張嘉哲/綜合報導
近日一名網友在「Dcard」貼文指出「再睡5分鐘福利是不是很好？」貼文附上人力銀行徵才的消息，只見工作的內容包括「執行製作對外廠商、對內跨部門會議紀錄，及行動計劃追蹤」、「執行維護商務信箱，更新潛在客戶表單及分流跨部門信箱」、「執行彙整CVS通路各產品銷售報表」等七大項，開出3萬至3萬2000元的月薪待遇。
福利部分，除了有公正透明的考核制度，並強調不會以年資來進行調薪，而且每天都可以任選2杯療癒飲品來小確幸每一天，讓該網友表示「上班可以喝手飲杯真好！是否該去面試看看？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「說好的希望追求高薪呢哭哭」、「正常市場行情.....手搖店如果真的那好賺，大家待在餐飲業幹嘛」、「充滿熱情、抗壓性高、適應力強，這麼完美會來這裡領三萬？」、「這個薪資只適合社會新鮮人」、「看這個薪水對照工作能力的需求，睡一天都不為過」、「看到這個薪資，我真的會繼續睡」。
不過，實際上看了一圈其他手搖飲的薪資條件，發現如果是手搖飲店員正職員工的話，薪資水平基本上不超過36K以上；而如果是儲備幹部的話，大概區間就是落在3萬2000元至4萬5000元不等，以滴妹的「再睡五分鐘」來看，雖然薪資可能沒這麼優渥，不過相比其他家手搖飲，是把工作內容寫得更詳細，也有打包票有「穩定調薪」的空間，福利到底好不好，大家就是見仁見智。