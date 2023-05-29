立院三讀 原能會降級改「核能安全委員會」、掌9業務
立法院會今（29）日三讀通過《核能安全委員會組織法》，原先二級機關原能會，將改制為三級獨立機關核能安全委員會，掌理包括核能安全管制、核子保防監督等輻射、放射性物料安全管制等九大事項，此外三讀條文明定主委、副主委由行政院長任命之。
記者陳威叡／台北報導
根據三讀條文明定，核能安全委員會掌理的事項，包括核能、輻射及放射性物料安全管制政策、法規與國際核能合作事項之規劃、研訂及執行；核子保防監督及核子保安之管制；核子反應器與其設施之安全審查及管制；輻射源、輻射作業與環境輻射之安全審查及管制。
另包括，核子事故、輻射災害相關整備、應變與復原之監督及協調，以及核子事故損害賠償之調查評估；放射性物料與其設施之安全審查及管制；核能、輻射及放射性物料安全相關管制、應用之研究發展；所屬機關辦理環境輻射偵測及分析之督導；其他有關核能、輻射及放射性物料安全管制事項。
三讀條文明定，核安會依法獨立行使職權，主委、副主委行政院長任命，其餘委員由行政院長就有關機關人員或學者、專家分別聘派兼之，任期3年，任滿得連任一次。
此外三讀條文也規定，核能、輻射及放射性物料安全管制政策的審議，有核能、輻射及放射性物料安全科技年度施政計畫審議及考核等，由委員會議議決。