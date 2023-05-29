瑪娃颱風收油門過彎！究竟是否「擦撞台灣」 未來48小時關鍵曝
瑪娃颱風昨（28）日減弱為「中度颱風」，但其「暴風半徑」卻在今（29）日增大到300公里，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，瑪娃颱風即將進入最關鍵的與路徑時間，未來48小時太平洋高氣壓減弱的幅度等因素，將決定台灣的命運，如果稍微偏西一點，就要留意跟台灣地形互動的情況，雖然機率偏低，但仍無法完全排除。
記者張志浩/綜合報導
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，瑪娃颱風未來48小時強度會再稍微減弱或維持，速度則會逐漸放慢，並進入關鍵轉向區，未來48小時太平洋高氣壓減弱的幅度，以及「高壓軸帶斷裂」後分為「東西環」的情況下，何者主導力較強，都是決定瑪娃颱風路徑的變因。
瑪娃預計週三（5/31）在台灣東南方約400公里處「90度北轉」，並慢速北上，由於此時瑪娃深陷「鞍型場」中，導引氣流並不明顯，慢速北上過程中，若稍微偏西一點，就要留意跟台灣地形互動的情況，瑪娃的暴風圈將於週三上午至週四日夜晚，擦過花東近海及綠島、籠罩蘭嶼，週四晚上時，瑪娃移動速度才會加快，並往東北遠離台灣。
降雨影響部分，瑪娃颱風週二至週四位於台灣東南方，大台北、宜花東有雨勢，尤其宜花地區較劇烈，週四午後至週五，瑪娃颱風逐漸北上，轉為偏北或北北西風，外圍環流會影響台北至台中、宜蘭、花蓮、各地山區，但雨勢較趨緩，彰化至屏東、台東則以多雲或陰天為主，偶爾有零星飄雨。