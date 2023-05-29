企鵝妹走破720公里了！腳底「水泡天坑照」曝光 粉絲超心疼
南韓超人氣正妹實況主「企鵝妹」柳允進（Jinny）徒步環島已經邁入29天！超強的意志力讓不少人佩服，這一路走來遇到不少奇特的粉絲、品嚐無數的台灣美食甚至還拯救了一隻可愛的小狗！然而她日前也宣佈自己走破720公里，不過有發現她的腳傷勢有些嚴重，紛紛心疼她應該好好休息一週再啟程。
記者張嘉哲/綜合報導
企鵝妹日前宣布暫停直播一天，表示打算要讓腳休息一下，並且在IG分享上週的環島側拍紀錄，她表示「從台中豐原走到嘉義大林，總里程數已達到720公里，這次的旅程非常棒，沿途風景優美，還有很多有趣的冒險，包含救了一隻名叫Gina的狗狗！」透露現在旅程已經完成了70%的路程。
不過，因為連日的趕路以及長途跋涉，企鵝妹的腳底早就不堪負荷，不斷長水泡又破掉，加上下雨天走路鞋子濕氣又很重，傷口也很難癒合，日前直播的時候，甚至痛到跑到劍湖山樂園，請醫護阿姨幫她重新包紮，她也秀出傷口的照片給觀眾看，讓不少粉絲感到相當心疼。
不少觀眾在直播過程也表示「允進啊！休息個一禮拜吧，只剩下30%再好好走完」、「這腳的情況真的至少要休息一禮拜.....太可怕了」、「怎麼可以忍受腳傷這樣還走那麼長，企鵝妹太強了」、「這個毅力真的沒人比得過，我腳要是痛成那樣直接回家」、「好驚人的毅力，但身體也是要顧啊.....」而企鵝妹在昨天休息過後，仍然沒有聽取觀眾建議，29日上午從嘉義大林出發，預計今天要走到嘉義市區，直播同樣湧入加油的粉絲朋友！