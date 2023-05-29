連鎖超市推「59元便當」！3主菜可選 他一嘗驚豔：這點比全聯強
繼家樂福、全聯與農委會自3月合作推出60元的幸福餐盒後，中部超商霸主「楓康超市」也加入平價便當戰局，推出當日現做59元好康便當，主菜有棒棒雞腿、排骨與焢肉3種選擇。一名網友在PTT分享食用心得，大讚配菜種類雖然跟全聯差不多，但豆皮有入味，比較好吃，可惜的是買到的便當不夠熱，還要再微波加熱。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO昨（28）在PTT省錢版分享，「楓康超市」推出59元好康便當，價錢比全聯的幸福便當便宜1元，兩者便當的大小差不多，但是主菜有棒棒雞腿、排骨、焢肉等3種選擇，認為配菜比全聯的好吃，不過缺點是「全聯買到是熱熱的，楓康的不夠熱需要微波」。
原PO附上的楓康超市便當實拍照引發討論，網友紛紛留言「這種便當在林口要賣到110捏」、「這看起來吊打全聯的耶」、「看起來比家樂福的好很多。上次看到家樂福的剩一堆，過去看菜色就明白了QQ」、「印象中楓康原本的便當（有飯有菜的）是89起跳」。
根據楓康超市在官方臉書粉專發布的訊息，好康便當10點30分上架，11點30分前就會賣光。不過，楓康超市沒有透露每日的供應量。
楓康超市原名「興農超市」，是中部地區的老牌連鎖超市，目前約有40出頭家門市，八成多都在台中，往北跳過苗栗，最北的據點在竹北。曾有網友擔心楓康超市會在全聯、美廉社夾擊下滅亡，但粉絲推楓康有24小時營業、有廁所、有休息區、有現泡茶和咖啡等眾多競爭優勢。