熊大、莎莉變身甜甜圈！Mister Donut「買6送3」開吃檸檬優格季
超可愛的熊大、莎莉都變身甜甜圈了！Mister Donut迎接夏天推出酸甜消暑的檸檬優格季，邀來LINE FRIENDS人氣明星熊大、莎莉、熊美，把可愛圓臉直接變成蓬鬆酵母甜甜圈，超萌造型讓人看了好想咬一口；更打造限定甜甜圈紙盒、提袋及歡樂派對紙盒，還有環保飲料提袋、和外出好物保冷袋來搶荷包啦。明（30）日起至6月4日更祭出「買6送3」回饋粉絲。
記者蕭涵云/台北報導
Mister Donut最新檸檬優格季，邀來熊大、莎莉、熊美當主角，選用日本Mister Donut牛奶可可沾醬作為「熊大款甜甜圈」外觀，填入滿滿濃郁奶香的天使鮮奶油內餡，並以可可醬點綴熊大的招牌五官，Q萌木訥有夠可愛！反差萌的愛吃醋莎莉化身「莎莉款甜甜圈」，淋上檸檬優格可可醬外層，搭配檸檬優格卡士達鮮奶油內餡。愛吃甜點的熊美，披上豐富茶香的奶茶可可沾醬外表成為「熊美款甜甜圈」，內餡則是奶香四溢的牛奶卡士達鮮奶油，是專屬於甜點控的口味。
當季7款應景的酸甜檸檬優格季甜甜圈，嚴選台灣在地檸檬結合深受粉絲喜愛的優格風味。今夏創作亮點，以檸檬原汁與黃檸檬皮交織出閃亮亮的檸檬蜜糖霜最誘人，分別沾裹於人氣原味波堤與檸檬歐菲香表層。經典波堤 x 檸檬蜜糖的「檸檬蜜糖波堤」，入口有酸爽Q彈感；以檸檬磅蛋糕為製作概念的「鄉村奶奶檸檬歐菲香」，首次推出歐菲香添加檸檬汁，表層裹上酸甜檸檬蜜糖霜，炎夏也開胃。
還有檸檬plus優格乳香，雙重層次的「檸檬優格波堤」、「雙層檸檬優格歐菲香」，分別將經典原味波堤及檸檬歐菲香，沾裹檸檬優格可可沾醬。「檸檬優格醬波堤」則將波堤剖半，塞滿酸甜滑順的檸檬優格卡士達內餡，沾附濃郁檸檬優格可可醬搭配檸檬可可晶片，口感層次更提升。
以檸檬優格波堤為基底的「雪白檸檬優格波堤」，放上細緻脆口珍珠糖粒 x 優格可可線條點綴；「檸檬漾波堤」則有小巧玲瓏的葉子造型可可片，把波堤變身為可口小檸檬，雙雙成為這季的必拍組合。
Mister Donut本季還打造「愛文芒果」及「屏東檸檬」為主題的夏季雙果消暑飲品，供應「愛文芒果苺苺冰沙」、「愛文芒果可爾必思氣泡」、「蜂蜜檸檬飲」、「翡翠檸檬青茶」。檸檬優格季5月30日至6月4日，購買指定商品即可享「買6送3」優惠活動；指定飲品也有「第二件5折」優惠。現在購買還可擁有LINE FRIENDS限定甜甜圈紙盒、提袋及歡樂派對紙盒；另有環保飲料提袋、和外出好物保冷袋加購活動。
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