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新冠再起「這病毒」跟著來！台大醫院長示警：今年恐怕很厲害

▲近期台灣新冠疫情進入第四波流行，台大醫院院長吳明賢示警，新冠疫情再起，社區疫情需要隨時監控。（圖／台南市衛生局）
▲近期台灣新冠疫情進入第四波流行，台大醫院院長吳明賢示警，新冠疫情再起，社區疫情需要隨時監控。（圖／台南市衛生局）

記者潘毅/綜合報導

近期台灣新冠疫情又進入第四波流行，對此，台大醫院院長吳明賢表示，新冠疫情再起，社區疫情需要隨時監控，未來防疫就是「鬆、緊、鬆、緊」循環，國人應習慣這種「新常態」生活模式。此外，吳明賢院長也點名「腸病毒」疫情，直言「今年可能會很厲害！」

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吳明賢院長昨（28）日出席台大醫院院慶活動，受訪時提到，現在的第四波新冠疫情，還不會造成醫療量能緊繃，但染疫人數一定會因為防疫措施放寬變多，而國人也需習慣「鬆、緊、鬆、緊」的防疫政策模式，病毒會一波又一波的興起、疫情也是。

此外吳明賢也提醒，第四波疫情主要影響著免疫力不佳的老、弱、病、殘族群，也呼籲這類人「一定要保護好自己」避免感染到病毒，除了務必接種疫苗外，染疫時，千萬要盡速以藥物治療。

▲台大醫院院長吳明賢。（示意圖／記者陳明安攝）
▲台大醫院院長吳明賢。（示意圖／記者陳明安攝）
至於吳明賢院長認為「腸病毒」疫情在今年會是很嚴峻的情況，其實先前就有不少醫師出面提醒，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在4月中旬表示，今年有3項不利因素，可能導致腸病毒大爆發，包含「高度防疫後時期：台灣歷經高度防疫3年時期，絕大多數5歲以下孩子免疫系統內沒有腸病毒感染的記憶」、「解封第一年：全面解封不到一年，許多個人衛生習慣鬆懈的情況下，腸病毒傳染途徑更為通暢」、「炎熱和缺水：炎熱的天氣加上缺水危機，若開始限水導致無法確實洗手，腸病毒傳播將更為猖獗。」

林口長庚紀念醫院胃腸肝膽科醫師李柏賢也提醒，腸病毒的傳染力強，成人、小孩都可能感染，雖然對成人大多沒有症狀或是僅有輕微症狀，但在嬰幼兒身上，則可能造成手足口病、疱疹性咽峽炎，也比較有重症風險，因此多洗手就是最佳預防方式，且隨著夏天即將到來，較溫暖的環境也可能助長各式病毒的活躍，大人們一定要特別留意食物處理的步驟和保存，才能避免其他腸胃道如諾羅病毒的感染。

▲兩廠牌的腸病毒71型疫苗主要接種對象都是2個月以上、未滿6歲的兒童。（圖／記者徐銘穗製表）
▲兩廠牌的腸病毒71型疫苗主要接種對象都是2個月以上、未滿6歲的兒童。（圖／記者徐銘穗製表）
《NOWnews今日新聞》也整理腸病毒疫苗費用、保護率、副作用等相關QA，提供給家長參考。

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