不是小籠包！鼎泰豐「最頂美食」曝光 YouTuber大推：一吃難忘
鼎泰豐的小籠包享譽國際，除了廣為人知必點的小籠包、排骨炒飯外，YouTuber「Dinner lin低能林」大推鼎泰豐一款冷門品項，感嘆說：「我吃完那麼多次鼎泰豐，唯一只記得這個」，他也分享內行人才知道的小籠包吃法，一定要和服務員拿2樣免費神物，和小籠包配著吃才夠香。
記者徐銘穗/綜合報導
「Dinner lin低能林」日前在粉專和IG分享「內行人才知道，鼎泰豐四種吃法」短影片，表示這是他吃了十次鼎泰豐之後，終於學會的隱藏吃法，第一就是「跟服務員說你要辣油」，就可以得到一碟超級香、超好吃的辣油。
接著，他推薦超冷門的100元肉粽，大讚是鼎泰豐最好吃的東西，直呼「我吃完那麼多次鼎泰豐，唯一只記得這個肉粽」，他最喜歡粽子糯米超黏的口感，裡面的肉更是軟嫩入味。最後，低能林分享吃小籠包除了必加辣油外，也別忘了再和服務員要一大碗薑絲，小籠包加辣油和薑絲超對味。
影片在IG、臉書引發網友熱議，眾人紛紛留言：「第一次知道有粽子」、「我每次必點肉粽和辣油，遇到同好啦」、「真的超級隱藏版欸！筆記筆記」、「我念念不忘的是他的炒飯」、「筆記筆記」。但也有人認為「粽子請搜尋四喜，比鼎泰豐好吃」。
據了解，Dinner lin推暴的鼎泰豐粽子在菜單上名稱為「鮮肉粽子」，特色是「嚴選濁水溪圓糯米，包裹滷到入味的五花肉，再以水煮方式料理的湖州鮮肉粽，吃起來軟嫩滑口」，剝開粽葉後，米飯與滷肉的香氣四溢，十分美味可口，另有甜口味湖州豆沙粽。至於鼎泰豐的辣油過往是放在桌上，目前則改為向服務人員拿取。