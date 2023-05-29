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必勝客絕了！推「鮭魚鯖魚比薩罐頭」寵喵皇　明搶5000組人貓同享

▲必勝客絕了！呼應5月30日「國際抱貓日」，把「西京燒職人鮭魚比薩」改造成專屬喵星人的比薩，推出「鮭魚鯖魚喵喵比薩罐頭」寵喵皇，明天全台開搶5000組人貓同享。（圖／必勝客提供）
▲必勝客絕了！呼應5月30日「國際抱貓日」，把「西京燒職人鮭魚比薩」改造成專屬喵星人的比薩，推出「鮭魚鯖魚喵喵比薩罐頭」寵喵皇，明天全台開搶5000組人貓同享。（圖／必勝客提供）

記者蕭涵云/台北報導

必勝客絕了！這次不搞怪比薩，呼應5月30日「國際抱貓日」，把「西京燒職人鮭魚比薩」改造成專屬喵星人的比薩，推出「鮭魚鯖魚喵喵比薩罐頭」寵喵皇，明天全台開搶5000組人貓同享。

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過去常有人好奇，喵喵狗狗能否跟人一起嗑比薩、吃漢堡？事實上，寵物與人類適合的營養與調味份量大不相同，專家多不建議共食。沒想到必勝客沒在怕，繼去年推出「必勝抓抓盒」後，必勝客將母親節頗受歡迎的「西京燒職人鮭魚比薩」，改造成專屬喵星人的「鮭魚鯖魚喵喵比薩罐頭」！

▲必勝客「西京燒職人鮭魚比薩」，大比薩888元、小比薩629元。適用外帶買大送大、外送買大送小優惠。（圖／香繼光提供）
▲必勝客母親節推出「西京燒職人鮭魚比薩」，頗受消費者歡迎。（圖／必勝客提供）
必勝客與新創寵物鮮食品牌「毛孩噗」合作，鎖定母親節受歡迎的魚料理「西京燒職人鮭魚比薩」為範本，選用大西洋鮭魚和鯖魚兩種魚類；並邀請專業獸醫師、營養師參與研發設計，以牛磺酸、金盞花萃取、豬軟骨素、綜合維生素、多種礦物質等營養素照顧喵喵的健康，符合AAFCO、NRC美國國家研究院的寵物食品營養雙重標準。

▲「喵皇同享餐」 478元起，套餐內容包含兩個小比薩買一送一口味任選。（圖／必勝客提供）
▲「喵皇同享餐」 478元起，套餐內容包含兩個小比薩買一送一口味任選。（圖／必勝客提供）
喵皇同享餐「買一送一」！貓奴們必搶罐罐
呼應5月30日「國際抱貓日」，幫貓奴們寵溺貓主子，讓貓貓不再只能從旁乾瞪眼，而是真正擁有專為喵皇調配的比薩。只要點購必勝客478元起「喵皇同享餐」，買任一口味小比薩，除了再送一份小比薩外，便可獲得必勝客特製喵喵專屬「鮭魚鯖魚喵喵比薩罐頭」兌換序號一組（2入），全台限量僅5000組，5月30日起開放PK APP與官網同步搶購，須於2023/6/26前完成結帳取餐。

提醒大家，比薩罐頭兌換序號須至毛孩噗官網「必勝客特區」輸入兌換，預計6/5開始依序出貨；兌換序號時若未滿免運門檻（超商999元、宅配1,500元），將另收運費（80～150元）。全台貓奴們搶訂動作可要快，別讓喵皇不開心！

▲慶祝浪漫520，拿坡里披薩.炸雞專賣店「大披薩＋6塊炸雞腿」特價520元；繼光香香雞歡慶50週年，推出「半價加購」優惠。（圖／三商餐飲提供）
▲拿坡里披薩.炸雞專賣店「大披薩＋6塊炸雞腿」特價520元。（圖／三商餐飲提供）
另外，拿坡里披薩.炸雞專賣店即日起至6月6日，「大披薩＋6塊炸雞腿」特價520元（原價689元）義式微辣口味炸雞，大披薩＋整桶炸雞（3塊腿排＋3塊棒腿），下殺76折優惠，現賺169元。憑三商i美食卡會員，即可用1點領取快閃優惠券，獨享515元會員價；即日起至5月31日開放領券，兌換至6/6。
 

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