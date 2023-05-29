必勝客絕了！推「鮭魚鯖魚比薩罐頭」寵喵皇　明搶5000組人貓同享

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必勝客與新創寵物鮮食品牌「毛孩噗」合作，鎖定母親節受歡迎的魚料理「西京燒職人鮭魚比薩」為範本，選用大西洋鮭魚和鯖魚兩種魚類；並邀請專業獸醫師、營養師參與研發設計，以牛磺酸、金盞花萃取、豬軟骨素、綜合維生素、多種礦物質等營養素照顧喵喵的健康，符合AAFCO、NRC美國國家研究院的寵物食品營養雙重標準。
喵皇同享餐「買一送一」！貓奴們必搶罐罐
呼應5月30日「國際抱貓日」，幫貓奴們寵溺貓主子，讓貓貓不再只能從旁乾瞪眼，而是真正擁有專為喵皇調配的比薩。只要點購必勝客478元起「喵皇同享餐」，買任一口味小比薩，除了再送一份小比薩外，便可獲得必勝客特製喵喵專屬「鮭魚鯖魚喵喵比薩罐頭」兌換序號一組（2入），全台限量僅5000組，5月30日起開放PK APP與官網同步搶購，須於2023/6/26前完成結帳取餐。
提醒大家，比薩罐頭兌換序號須至毛孩噗官網「必勝客特區」輸入兌換，預計6/5開始依序出貨；兌換序號時若未滿免運門檻（超商999元、宅配1,500元），將另收運費（80～150元）。全台貓奴們搶訂動作可要快，別讓喵皇不開心！
另外，拿坡里披薩.炸雞專賣店即日起至6月6日，「大披薩＋6塊炸雞腿」特價520元。（原價689元）義式微辣口味炸雞，大披薩＋整桶炸雞（3塊腿排＋3塊棒腿），下殺76折優惠，現賺169元。憑三商i美食卡會員，即可用1點領取快閃優惠券，獨享515元會員價；即日起至5月31日開放領券，兌換至6/6。