雞排妹出戰陳玉珍也OK！苦苓讚「美女對決」 眾怒刷一排：不同意
藝人雞排妹（鄭家純）日前證實，接獲民進黨徵詢投入2024立委選戰，並強調「被派去哪裡都OK，去金門也可以！」對此，作家苦苓昨（28）在臉書發文，「非常樂見鄭家純出選金門！『雞排妺大戰夾手珍』，美女對決，精彩可期」，不過，苦苓的「美女」二字惹眾怒，痛斥「不同意」，還要苦苓掛一下眼科。
記者徐銘穗/綜合報導
民進黨尋黨外「刺客」投身艱困選區，迎戰2024立委選舉，除北市中正萬華徵召「雞排妹」鄭家純的傳聞引發議論，政治評論員李正皓合作以無黨籍身份參選新北永和也掀起黨內質疑。
選戰還沒開打，綠營基層強力反彈，雞排妹說已經「血流成河」，現在也只能笑笑被打，「那我的態度始終如一，就是他們派我去哪我就去哪，去金門也OK喔」。國民黨金門立委陳玉珍則回，「也不要等選舉時候才過去，才講到金門，平常就可以多多關心我們金門」。
對此苦苓昨（28）晚在臉書發文，評論說「非常樂見鄭家純出選金門！『雞排妺大戰夾手珍』，美女對決，精彩可期」。不料網友留言反對，「最後一句：『美女對決』這句很不同意！」、「什麼美女對決？苦苓大哥眼鏡該換了」、「確定都是美女嗎」、「誰是美女這一點要講清楚」，「『手伸褲袋』是夾手珍的拿手絕活，林昶佐曾是受害人，雞排妹小心為要」。
有網友虧說不是美女對決，虧說是「『性感美女』對決『剩女珍的』」、「美女對阿姨啦」、「美女與野獸對決」。也有不少人認為期盼雞排妹投入選戰，紛紛留言搶人「去花蓮也可以，看能不能打下萬年花蓮王」、「也可以來台中，楊瓊瓔瑟瑟發抖」、「來我們花蓮吧！花蓮好可憐喔」。