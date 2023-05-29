睽違14年特教法修正三讀　調整教師評鑑制度、落實學生個人表意權

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為維護學生權益，受到尊重與保障，三讀條文規定，各級學校、幼兒園及試務單位不得以身心障礙為由，拒絕學生、幼兒入學或應試。
關於特教老師期盼調整的評鑑制度，三讀條文明定，學生及幼兒之鑑定基準、程序、期程、教育需求評估、重新評估程序、評估人員之資格及權益、培訓方式及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關定之。
對此《特教法》修正部分條文三讀通過，立委吳思瑤表示，每一個生命都是獨特的存在，不能漏接任何一個孩子，認為本次是為愛而修的法，這是一次出自最真誠、最純粹的初心，而進行的教育改革工程。
吳思瑤說，本次透過修正條文或增列附帶決議的方式，讓特教升級。首先是全面提升特教資源，寬列特教預算並逐年增加。第二為聽到特教老師的心聲，強化專業師資的培育，與提升權益待遇。短期內透過各地「特資中心」統合式增補人力，來減輕特教老師心評工作乃至於教學上的負擔，長程更逐年增加特教老師員額編制，降低師生比。
第三是更簡化特教評鑑流程，優化評鑑後的政策支持，不再為評鑑而評鑑。最後則為守護特教生，從幼教至高教，更明定「個別化協助措施」，在特教兒復健、訓練、學習及生活支持以外，參與體育、社團、應試及校內外實習、以及申訴等權利，全面保障，強調對於每一個獨特的個體都應當懷抱尊重與同理，窮盡一切的力量，讓特殊教育，做到比好更好。