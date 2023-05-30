他「砸150萬日幣」買NVIDIA股票！9年瘋狂飆漲80倍 脫手金額曝光
繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）今年來股價大漲166.5％，日前收盤寫下389.46美元歷史收盤新高價，然而受惠的股民們各個都是樂開懷。而一名日本網友就分享，表示自己在9年前花了150萬日圓（約台幣32萬7000元）購入輝達的股票，如今以79倍的價錢脫手，總計以「1.17億（約2千5百51萬8946台幣）」日圓脫手，投資報酬率高到飛天！
記者張嘉哲/綜合報導
日本網友「faby」是一位喜歡金屬樂的兼職股民，他表示自己從2009年開始投資美股，也經常在個人的推特分享許多股票的相關訊息，而近日正巧逢繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）股價飆漲，他也發出截圖，透露自己9年前以將近150萬日圓購入輝達（NVIDIA）股票，沒想到9年後暴漲了79倍！
而長期持有輝達（NVIDIA）股票已經有9年的他，這次也正好直接選擇脫手，總計實現收益高達「1.17億日圓」，不少網友看了紛紛讚嘆「這太厲害了！是預言家嗎？」、「哇！抱了整整9年才到這個價格，太厲害了」、「哇www這太厲害了，下一個9年的股票是？」、「這真的是很厲害的操作呢！終於等到天晴了」。
有趣的是，輝達（NVIDIA）近日股價飆漲，掀起投資人關注，彭博商業新聞台主持人Jon Erlichman就在推特分享10年來報酬率最高的10大股票，結果輝達以10519%排名第一，第二則是超微（AMD），而特斯拉（Tesla）位居第三，沒想到貼文還引來特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）回應「For now（暫時的而已）」。
※【NOWnews 今日新聞
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