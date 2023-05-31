比創意拚必勝客！「龍舟造型比薩」開吃鹹豬肉 粽子可頌包金沙
端午節只會吃粽子？Tino's Pizza堤諾義式餐廳讓大家在餐桌上划龍舟！每季定期推出創意新口味的堤諾義大利比薩，今年端午節打造「龍舟造型比薩」力拚必勝客啦！而且這次以客家菜入比薩，推出「秘制蒜香鹹豬肉」及「擂茶煉乳糍粑」兩款口味，顛覆傳統。而八月堂也以「包粽金頌」應景端午節，以獨特粽子造型可頌包入濃醇鹹香奶黃金沙。
記者蕭涵云/綜合報導
堤諾Tino's Pizza去年端午節推出「五花肉粽比薩」，將古早味粽子結合義式比薩，還淋上網友公認與肉粽最對味的「愛之味甜辣醬」，掀起話題。今年則打造2款「龍舟造型比薩」，將手拍義式豹斑餅皮捏出船身弧度，結合台灣在地食材，經400度高溫烘烤出微微焦香。
帶有蒜辣香氣的「秘制蒜香鹹豬肉龍舟」，選用鹹香Q彈的鹹豬肉切片，搭配綜合菇，並抹上桔醬、醋膏調製的特製醬汁，再撒入蒜苗、洋蔥、香蒜片、起司絲增添風味；甜口味的「擂茶煉乳糍粑龍舟比薩」，則是放入客家客家傳統麻糬，搭配擂茶醬、煉乳、黑芝麻、起司絲，越嚼糯米味道越香，把客家經典菜色搬上桌。
業者還推薦可以試試清香爽口客家擂茶，搭配新鮮牛奶、鮮奶油，再撒上擂茶粉與黑芝麻的「奶霜擂茶拿鐵」，並插上端午節應景旗幟，就可以在餐桌上重現龍舟競賽「雙龍搶珠」的畫面，可別忘記相機先吃啊。
堤諾龍舟比薩6月1日至6月25日全台門市獨家供應（或售完為止），搭配端午套餐限時88折，除了龍舟比薩還能任選人氣沙拉、開胃菜及飲品，適合雙人一起打牙祭。
而八月堂也以2款「包粽金頌」應景端午節，其中「命粽注定可頌」直接把可頌打造成粽子形狀，擠入無添加色素的綿密芋泥和濃醇鹹香奶黃金沙，吃進豐富鹹甜奶香；「向日鳳梨可頌」則綻放有如向日葵的新鮮鳳梨薄切片，搭配塗滿微酸帶甜鳳梨果醬的酥鬆奶香可頌，是初夏的酸甜滋味。八月堂6月2日還會發送LINE好友分享券，可享命粽註定可頌與向日鳳梨可頌「第二件85折」優惠。