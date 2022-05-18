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必勝客輸了？端午「五花肉粽比薩」　配愛之味甜辣醬懂吃

▲堤諾Tino's Pizza推出端午節最狂的「五花肉粽比薩」，將古早味肉粽結合義式比薩，竟然還淋上網友公認與肉粽最對味的「愛之味甜辣醬」，超懂吃！（圖／Tino's Pizza提供）
▲堤諾Tino's Pizza推出端午節最狂的「五花肉粽比薩」，將古早味肉粽結合義式比薩，竟然還淋上網友公認與肉粽最對味的「愛之味甜辣醬」，超懂吃！（圖／Tino's Pizza提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-05-18 17:16:56

說起比薩，能讓義大利人生氣的，除了必勝客（這是稱讚），還有誰這麼有創意？堤諾Tino's Pizza推出端午節最狂的「五花肉粽比薩」，將古早味肉粽結合義式比薩，竟然還淋上網友公認與肉粽最對味的「愛之味甜辣醬」，也太懂吃了吧！

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適逢端午節，大家都吃肉粽，有創意的人這下可有「五花肉粽比薩」可以吃！堤諾Tino's Pizza將古早味肉粽放進義式比薩裡，底層先舖上鹹香有嚼勁的油飯，再放入五花肉、鹹蛋黃、香菇、蝦米等肉粽必吃的靈魂內餡，經400度高溫，把比薩餅皮烘烤出誘人的淡淡豹斑，最後神來一筆，淋上網友公認與肉粽最對味的「愛之味甜辣醬」，完全應景又懂吃。

▲三角粽型的「五花肉粽比薩」，最Chill台菜西吃。（圖／Tino's Pizza提供）
▲三角粽型的「五花肉粽比薩」，最Chill台菜西吃。（圖／Tino's Pizza提供）
為求逼真還原度，比薩還特別打造成三角粽型外觀，搭配鹹甜澎湃的配料，把台菜西吃的趣味，妥妥地放入端午限定的「龍舟比薩盒」，相信是今年端午最Chill的吃法。

堤諾Tino's Pizza一不做二不休，還把花生捲冰淇淋實現在星型甜比薩中，放入蜜紅豆與黑糖麻糬的滿滿紅豆慕斯，再撒上花生粉及香菜，和酥脆餅皮一口咬下，Q彈香甜，台味十足。 端午限定「五花肉粽比薩」及「古早味麻糬甜星」，5/17起於堤諾全門市開賣，搭配套餐享限時78折優惠。

▲五花肉粽比薩350元，古早味麻糬甜星160元。搭配開胃菜及飲品2杯，套餐優惠價639元（原價819元）。（圖／Tino's Pizza提供）
▲五花肉粽比薩350元，古早味麻糬甜星160元。搭配開胃菜及飲品2杯，套餐優惠價639元（原價819元）。（圖／Tino's Pizza提供）
必勝客則於即日起，平日週一至週五到必勝客門市、APP或官網消費，點購任一口味紙包筆管麵、紙包飯或指定口味獨享比薩，（限定夏威夷、雙層美式臘腸、燻雞絲蘑菇、和風章魚燒口味），只要加價1元，就能任選BBQ烤雞（1翅1腿）、薯金幣（小份）、鱈魚塊（3塊）其中一件，（不適用於外送平台）。

▲必勝客平日買獨享比薩、紙包麵飯，「1元」升級加吃BBQ烤雞、薯金幣、鱈魚塊。（圖／必勝客提供）
▲必勝客平日買獨享比薩、紙包麵飯，「1元」升級加吃BBQ烤雞、薯金幣、鱈魚塊。（圖／必勝客提供）

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