酷航暑假「飛東京4438元」超甜機票今開賣 飛首爾才3041限搶4天
TTE台北國際觀光博覽會才剛結束，酷航今（30）日快閃4天開搶暑假超甜機票，單程最低「飛東京4438元」、飛首爾3041元，還有新加坡和札幌可以玩，而且通通都是含稅價，幫大家有感省旅費。
記者蕭涵云/綜合報導
搶搭疫後旅遊潮，2023夏季最大旅展人潮突破30萬人次。酷航即日起至6月2日，馬上祭出暑期快閃優惠，於酷航官網、酷航手機APP及合作通路同步開搶，針對國人熱愛的日本東京、北海道札幌、南韓首爾、新加坡4個亞洲航點，限指定出發日期，推出超甜低價機票優惠方案。
民眾必搶最低「台北-東京」機票新台幣4438元起單程含稅價，「台北-新加坡」單程最低只要新台幣含稅價2878元起，「台北-首爾」機票新台幣3041元起單程含稅價，「台北-札幌」單程最低也只要新台幣含稅價4783元起。
划算帶大家重溫日本7～8月祭典旺季，到韓國逛樂園、穿韓服，北海道札幌超Chill自駕也沒問題，或到新加坡逛街、吃美食。提醒大家，優惠機票數量有限，優惠票價不一定適用於所有航班和所有日期，依實際系統顯示為準。
另外，歌詩達郵輪「莎倫娜號Costa Serena」，成為疫情後第一個以基隆港為母港運營的郵輪，將於7～10月在台灣基隆母港營運23航次及高雄母港3航次。短程可遊歷日本福岡、 鹿兒島、那霸及韓國釜山與濟州島，長程則可一次暢遊日本與南韓兩國航程。