歌詩達郵輪莎倫娜號2023台灣首航！開箱「海上古羅馬宮殿」6亮點

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歌詩達郵輪莎倫娜號Costa Serena，總重11.45萬噸，擁有1,500間客艙，可容納3,780位賓客；於2022年重新裝修、今年全新見客。跨越10層直達露天甲板的萬神殿大堂，設計靈感源自羅馬萬神殿，象徵眾神身著華服，踏著朵朵白雲從天降臨，絢麗充滿歐式浪漫色彩的眾神樂園。
🔸Samsara水療中心！海上規模最大
金碧輝煌光彩奪目的羅馬風格「Samsara水療中心」，橫跨兩層甲板，是目前海上規模最大的水療中心之一。承襲古羅馬休閒文化的精髓，擁有自動發熱的馬賽克躺椅，擁有獨立按摩浴缸的Spa房、泰式按摩空間、飽滿日光浴的寬闊陽臺，集結水療、按摩、香薰等服務，提供多個頂級身體按摩療程，甚至擁有美甲、牙齒美白服務，及紳士理容。
🔸每晚上演大型歌舞秀的宙斯大劇院
設計靈感源自古羅馬競技場的「宙斯大劇院」，跨越 3 層甲板，可容納 1,350 名觀眾。以人形角鬥士立柱側立於環形舞臺兩旁，搭配3層環形座位圍繞著主舞台。全新設計表演節目，每晚上演媲美拉斯維加斯的大型歌舞秀。
🔸全景陽臺套房！飽覽海天一色美景
「莎倫娜號Costa Serena」最大打造9.4～12.7坪的全景陽臺套房，不只擁有小客廳，連衛浴空間也十分寬敞。最棒的是，悠閒躺在床上就能飽覽海天一色的美景，更不用說待在私人陽台坐擁私密海景。
🔸大啖窯烤比薩、Gelateria義式冰淇淋 米其林星級料理
莎倫娜號上的義式美食皆出自義大利本土廚師之手，有首席營運官Roberto Alberti相當自豪的窯烤比薩；更全新設置Gelateria Cloccolateria Amarillo義大利手工冰淇淋，提供牛奶奶油、栗子糖霜、香草、花生醬、巧克力、藍莓、草莓、芒果等口味。更有與米其林主廚HélèneDarroze、BrunoBarbieri及ÁngelLeón合作，打造星級料理的Casanova餐廳。
🔸台灣首航！一次暢遊日本與南韓兩國航程
唯一飄揚義大利國籍的歌詩達郵輪，宣布重返亞洲與台灣市場，並成為疫情後第一個以基隆港為母港運營的郵輪公司。首次來台的「莎倫娜號Costa Serena」將於2023年暑假7～10月來台，於基隆母港營運23航次及高雄母港3航次。
其中，26航次專為台灣市場設計，短程可遊歷日本的福岡、佐世保、長崎、 鹿兒島、那霸、石垣和宫古島等，及韓國的釜山與濟州島；長程將一次暢遊日本與南韓兩國。與五福、世邦、行家、百威、東南、易遊網、喜鴻、雄獅、鳳凰共9家旅行社合作。