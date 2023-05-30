NBA熱火晉級總決賽！他預言冠軍戰「7隊全翻車」 死神球評是真的
NBA季後賽東區分區冠軍賽第七戰今（30）日於波士頓舉行，熱火在Jimmy Butler與Caleb Martin聯手攻下54分，終場以103比84大勝塞爾提克，順利挺進冠軍戰，也擦亮「最強老八」的招牌。不過就在賽事結果出爐之後，就有網友翻出今年4月，知名球評「李亦伸」的預言文，沒想到預言冠軍隊伍全部都已經遭到淘汰，超誇張反指標讓不少網友稱他為「死神球評」。
記者張嘉哲/綜合報導
知名球評「李亦伸」在今年4月NBA季後賽準備開打前，在專欄寫下一篇文章表示「今年NBA只有五支爭冠球隊，包括公鹿、塞爾提克、太陽、勇士、湖人，總冠軍將會在這五隊中產生」李亦伸分析「西區第一金塊沒機會，金塊中鋒Nikola Jokic打得就像MVP，但西區似乎沒有人怕金塊，金塊其他配角經常都是有一場沒一場，我完全不認為金塊已經達到爭冠規格」。
李亦伸還說「東區騎士、尼克、籃網都是來陪打季後賽，他們都沒有機會，倒是需要打附加賽的熱火一旦打進季後賽，他們可能激發一些火花，但熱火不管是打塞軍是公鹿，以熱火規格和天賦、打法，熱火都沒有以下剋上本事」。
沒想到不被看好的西區金塊、東區熱火雙雙出線，兩隊伍都是賽前不被李亦伸看好的球隊，而原先預測的「公鹿、塞爾提克、太陽、勇士、湖人」都已經遭到淘汰，有網友還特別製作梗圖，把李亦伸化身成為死神，把每個球隊製作成一扇門，結果所有隊伍都依序「血流成河」，連最後機會的「塞爾提克」也沒能在今天上演G7主場逆轉奇蹟，等於預言7隊的下場全部翻車。
而在今天賽事結果曝光後，不少網友紛紛到李亦伸粉專留言「我要怎能不相信我們糗爺？運彩跟著糗爺反邊買！明年別墅靠大海」、「果然糗爺發功了」、「主要最扯的是冠軍沒預測到就算了，連最不看好的都變成冠軍賽名單，7隊全翻車」、「超扯，死神球評」、「拜託先分析冠軍！我要反向買運彩了」、「不要說金塊會贏.....拜託了糗爺」、「太可怕啦！7隊都翻車第一次看到」。