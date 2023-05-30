王思佳陷假包爭議「大牌合作全丟」！全台業配冠軍損失恐達8位數
藝人王思佳深陷假包爭議，貴婦人設崩塌，至今仍未公開露面，社群業配文也幾乎全暫停，僅有開直播表示送驗的包包是真品，落淚強調「我的人設不需要假裝」。對此，外商品牌經理人Louis也估算，王思佳過去年業配文至少有210篇，可以稱得上是「全台灣業配總冠軍」，光是代言、業配合作的收入就高達2215萬元，且這還是「低估」的數字，預估她一整年約損失800-1600萬元。
記者郭佩蓉/綜合報導
爆發假包爭議，對王思佳一年的經濟損失有多大？Louis昨（29）日在YouTube上傳最新影片，透露王思佳一年有3個代言、176個臉書商業合作、12個IG商業合作、22個YouTube商業合作、一年收入高達2215萬元，「等於她一年商業合作內容產出，高達210篇，這個數據十分驚人，很多網紅一週才一個合作，但王思佳每三天就有兩個商業合作，如果把全台灣藝人網紅進行排名，可能是全台灣業配總量冠軍，完全是以量取勝，很受廠商喜愛」。
至於王思佳一年靠商業合作能賺多少？Louis表示雖然他沒有請王思佳報價過，但有與她知名度差不多的藝人合作過，預估王思佳代言合作費用一年大約落在100-150萬之間，IG與臉書則是預估一篇10-15萬元左右，「她一年FB、IG加起來有188篇，扣28篇是代言合作，所有有160個商業合作，也就是說她的貼文合作一年可以賺1600萬元」，最後是YouTube影片，一年YouTube可以到315萬元，所有加入加起來，一年收入高達2215萬元，「這數字絕對是低估的，因為還有不少商業活動，譬如IG限動導購、節目通告、活動出席、YouTube網路影片分潤」。
王思佳合作的廠商「包山包海」，從美容保健、保養美妝香氛、生活用品、家電3C、吃喝類到其他類別的合作業配都有，讓Louis忍不住開玩笑說：「非常驚人！王思佳簡直是台灣GDP成長的幕後推手。」不過深陷假包風波，讓王思佳的形象大受影響，Louis也估算過去約40件的大品牌合作恐怕幾乎都會消失，以最悲觀的情況來看，大約有三成廠商將繼續合作；以最樂觀的情況來說，將是留下八成廠商繼續合作，因此預估一整年約損失800-1600萬元之間。