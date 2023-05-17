李燕再婚新店大少「不只認愛還認定」　起底老公：事業夥伴升伴侶

王思佳貴婦人設崩塌！死咬賴薇如「綠茶婊」　不認炫富被打臉

▲王思佳（左圖）在Youtube痛批「綠茶婊女星」，和賴薇如互相指控對方小三、搶男友。（圖／王思佳、賴薇如臉書）
▲王思佳（左圖）在Youtube痛批「綠茶婊女星」，和賴薇如互相指控對方小三、搶男友。（圖／王思佳、賴薇如臉書）

娛樂中心/綜合報導

女星王思佳因愛馬仕假包事件挨轟，近日又被爆料每月砸23萬元承租歐風豪宅，年底租約到期，房東有意脫手出售，她卻不願搬離刻意刁難別人看屋，造成房東困擾，再添一樁麻煩事。而她近年爭議不斷，為了男友被賴薇如搶走一事耿耿於懷，雙方互指對方「綠茶婊」，風波延燒多年難停歇。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲王思佳（左）邀77老大分析綠茶婊的招數。（圖／王思佳的王美頻道Beauty Wang YouTube）
▲王思佳（左）邀77老大分析綠茶婊的招數，被聯想到賴薇如。（圖／王思佳的王美頻道Beauty Wang YouTube）
模特兒出身的王思佳身材火辣，非常敢秀，轉型成通告藝人後，遊走於時尚圈，經常在談話性節目分享愛用精品、保養品，並以大膽直率的作風暢聊演藝圈八卦，獲得觀眾喜愛，2016年嫁給美籍老公Joe晉升名流貴婦，2020年轉型成YouTuber開設《王思佳的王美頻道》，以華麗浮誇的姿態分享她充滿芭比粉色系的「王美」生活，炫富毫不手軟。

▲王思佳喜迎39歲，自曝未來會更浮誇。（圖／王思佳臉書）
▲王思佳婚後大賣貴婦人設，自曝未來會更浮誇，連小孩的彌月禮盒都是炫富風格。（圖／王思佳臉書）
不過，王思佳出道惹過不少爭議，2014年發行第二張專輯《電音派對No.1》中的新歌〈No.1〉，疑似抄襲韓國女星泫雅造型備受質疑，相關人士爆料還，王思佳要求造型模仿泫雅，定裝時因衣服不像不願穿，且生氣飆罵：「照抄有這麼難嗎？」她事後解釋開會時提過泫雅，造型本來就會參考韓團。

▲ 王思佳直爽與不做作的態度，金句連發網友直喊超圈粉。（圖／王思佳的王美頻道Beauty Wang 授權）
▲ 王思佳直爽與不做作的態度，金句連發網友直喊超圈粉。（圖／王思佳的王美頻道Beauty Wang 授權）
而當初丁小芹賣假名牌包時，王思佳、Makiyo等好友都是受害者，向丁付款買東西，事後未收到商品。丁小芹對好友特別狠，明知道王思佳來光顧服飾店，特別在她來之前趕緊將店裡標價提高為數倍價錢，被員工私下錄音，多年後爆料給王思佳，她當年也是假包受害者。

而最知名的是她和賴薇如的恩怨情仇，兩人原是同門閨密，10多年前王思佳分手兩任男友後，事後發現對方都跟賴薇如過從甚密，甚至出國遊玩時曬照片直接封鎖王思佳，讓她氣到不行，屢次在八卦節目《康熙來了》、《麻辣天后宮》以匿名方式痛罵，儘管賴薇如解釋自己和男性認識更早，封鎖是不想讓王思佳誤會，但雙方你來我往，經常在綜藝節目互指是「綠茶婊」。

▲王思佳表示願意坐下來與賴薇如聊聊。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》YouTube頻道）
▲王思佳表示願意坐下來與賴薇如聊聊。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》YouTube頻道）
去年王思佳在YouTube重提往事炒熱該話題，雙方在臉書你來我往互嗆，《小姐不熙娣》想邀兩人同台破冰大和解，小S表明願意當和事佬，王思佳大方應允，不過賴薇如認為事隔多年已經說不清楚，委婉拒絕邀約，如今王思佳的貴婦人設崩塌，事後否認炫富，卻被踢爆過往影片坦承就是愛炫富，被觀眾瘋狂打臉，網友笑稱賴薇如內心應該頗激動，「一定在家裡開好幾瓶香檳了」

王思佳遭疑說謊！一畫面精品老闆斷定是假包　怒轟：還靠人設盈利

王思佳老公Gucci衣也被戳「GG變69」　她現身戰網友：不要再造謠

汪小菲為家人慶生恐挨告？張蘭痛罵大S：壞到沒有底線

楊繡惠、白雲炒新聞撕破臉？砲轟不喜歡嫖妓的人：我會弄死你

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀