王思佳貴婦人設崩塌！死咬賴薇如「綠茶婊」　不認炫富被打臉

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不過，王思佳出道惹過不少爭議，2014年發行第二張專輯《電音派對No.1》中的新歌〈No.1〉，疑似抄襲韓國女星泫雅造型備受質疑，相關人士爆料還，王思佳要求造型模仿泫雅，定裝時因衣服不像不願穿，且生氣飆罵：「照抄有這麼難嗎？」她事後解釋開會時提過泫雅，造型本來就會參考韓團。
而當初丁小芹賣假名牌包時，王思佳、Makiyo等好友都是受害者，向丁付款買東西，事後未收到商品。丁小芹對好友特別狠，明知道王思佳來光顧服飾店，特別在她來之前趕緊將店裡標價提高為數倍價錢，被員工私下錄音，多年後爆料給王思佳，她當年也是假包受害者。
而最知名的是她和賴薇如的恩怨情仇，兩人原是同門閨密，10多年前王思佳分手兩任男友後，事後發現對方都跟賴薇如過從甚密，甚至出國遊玩時曬照片直接封鎖王思佳，讓她氣到不行，屢次在八卦節目《康熙來了》、《麻辣天后宮》以匿名方式痛罵，儘管賴薇如解釋自己和男性認識更早，封鎖是不想讓王思佳誤會，但雙方你來我往，經常在綜藝節目互指是「綠茶婊」。
去年王思佳在YouTube重提往事炒熱該話題，雙方在臉書你來我往互嗆，《小姐不熙娣》想邀兩人同台破冰大和解，小S表明願意當和事佬，王思佳大方應允，不過賴薇如認為事隔多年已經說不清楚，委婉拒絕邀約，如今王思佳的貴婦人設崩塌，事後否認炫富，卻被踢爆過往影片坦承就是愛炫富，被觀眾瘋狂打臉，網友笑稱賴薇如內心應該頗激動，「一定在家裡開好幾瓶香檳了」。