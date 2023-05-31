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黃仁勳1句英文爆翻譯戰！口譯員稱「扭曲原意」　外籍老師不挺他

▲輝達（NVIDIA）執行長暨創辦人黃仁勳日前出席台大畢業典禮，並頒發畢業證書給應屆畢業生。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.27）
▲輝達（NVIDIA）執行長暨創辦人黃仁勳日前出席台大畢業典禮，並頒發畢業證書給應屆畢業生。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.27）

記者張嘉哲/綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長暨創辦人黃仁勳日前出席台大111學年度畢業典禮，典禮中致詞過程中，勉勵身處AI時代的畢業生「Run, don't walk！（奔跑吧，別緩行）」且務必記得「Either you’re running for food, or running from being food（要不就是你追逐食物，要不然你就會成為被他人追獵的食物）」然而卻引發網紅口譯員「浩爾譯世界」直言「有部分媒體扭曲原意」，不過貼文也引來外籍老師有不同的看法。

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台灣浩語文中心創辦人、前英語新聞主播「浩爾譯世界」日前在臉書寫下「黃仁勳致詞重點不是鼓勵大家成為獵食者，或是威脅不覓食就等著被當食物的意思，但很多家媒體的下標方式，我覺得扭曲原意了！」

▲「晶片教主」、NVIDIA執行長黃仁勳今（27）日到台大畢業典禮致詞，勉勵畢業生創造新時代。（圖／記者葉政勳攝，2023.05.27）
▲「晶片教主」、NVIDIA執行長黃仁勳（27）日到台大畢業典禮致詞，勉勵畢業生創造新時代。（圖／記者葉政勳攝，2023.05.27）
「浩爾譯世界」表示，根據黃仁勳致詞的原文來看「Run, don’t walk. Remember, either you’re running for food, or you are running from becoming food. And oftentimes, you can’t tell which. Either way, run.」應該翻譯成「跑吧，不要慢慢走，記住，不論你在奔走覓食，或是躲避被掠食，很多時候，你也分不清楚，無論覓食或逃離，跑吧」。

「浩爾譯世界」說「很多家媒體把either you’re running for food, or you are running from becoming food這句，直接轉化成Run for food, or become food！（不追食物就變成食物，或不打獵就變成獵物），但這樣不折不扣就會變成示警威脅，但講者並不是那樣說啊！」

「浩爾譯世界」解釋「全文基調是肯定畢業生的未來潛力並以過來人的經驗予以鼓勵，語氣是認為新鮮人有能力擁抱例如人工智慧這樣的新科技，三段故事當中有許多重要價值，包括面對失敗的謙卑、為了正確的事情要能熬過痛苦與折磨、為了成功需要懂得捨棄，接續在故事之後，才是我們聚焦的這句話，我認為帶出的是鼓勵積極嘗試、努力追求成長與成就的訊息，而不是警告大家不夠兇就會被吃掉」。

而貼文曝光後，引來不同人的看法，認為大家解讀本身就會不一樣，而貼文也釣出一名在台灣定居十多年的美籍英語教師「畢靜翰」轉貼文章，表示「我完全不覺得（扭曲原意）！命令式本來就是這感覺，第一次公開挺媒體『媒體沒翻錯』，小畢蓋章」。隨後，「浩爾譯世界」更新貼文內容，坦承自己一開始寫得太激動武斷了，歡迎大家一起理性討論。


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