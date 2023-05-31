露胸裝已經淘汰了！女生夏天「70%改1穿搭」 男生認變年輕
夏天到了，不少女生的熱褲、短裙又搬出來啦！而在過去不少女生夏天都會穿著比較性感的低胸上衣，展現好身材之餘也能涼爽一點。然而，近日就有網友發現，發現路上的女生很多現在都是穿「露肚裝」！露胸的服飾現在比過往少非常多，貼文獲得不少網友認同。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「現在炎炎夏日，夏天氣息越來越明顯，女孩們的穿著也是走清涼路線的，但現在街上到處都是露出自己腰身的女孩，有沒有喜歡露腰的女孩，可以解釋一下這種服飾的特點？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「現在真的70%以上都在露腰！」、「真的欸！低胸裝現在反而越來越少，現在流行露腰」、「西門町晃一圈，大家真的露腰露起來」、「現在這是標配，不過吃太好的不敢秀」、「我是覺得蠻好看的，搭配得好有氣質又年輕」、「現在韓妞都這樣穿，露腰短版已經是女生夏天標配了」、「真的一堆小女生穿露肚裝！」
而也有不少女網友則表示「露腰的目的是為了散熱，天氣真的太熱了」、「暑假會更多，因為天氣真的太熱」、「以前也不會穿那種衣服，後來熱到也跟上了」、「天氣實在太熱了，有一點小肚子也會不管羞恥露出來」。