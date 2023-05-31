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上海好市多「1特色」他驚呆！台灣對比輸了　會員點頭：根本德政

▲美式賣場好市多（Costco）在台灣實行會員制度，民眾入場消費不僅要辦會員以外，結帳也僅可以使用合作銀行的聯名卡。（示意圖／NOWnews資料照）
▲美式賣場好市多（Costco）在台灣實行會員制度，民眾入場消費不僅要辦會員以外，結帳也僅可以使用合作銀行的聯名卡。（示意圖／NOWnews資料照）

記者張嘉哲/綜合報導

美式賣場好市多（Costco）在台灣實行會員制度，民眾入場消費不僅要辦會員以外，結帳也僅可以使用合作銀行的聯名卡，對台灣民眾來說，規則訂在那，早就已經非常習慣。然而，近日就有網友分享自己去上海好市多的時候，發現當地結帳付款的方式非常多，對比台灣專一的制度，令他感到非常的新奇，貼文引發熱烈討論。

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一名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」貼文指出「最近去上海好市多購物，發現不僅可以用台灣的好市多卡片進入賣場，結帳的時候最驚訝，竟然可以選擇VISA信用卡、微信支付寶等等，台灣是怎麼搞的？一定要用誰的卡才可以結帳」。

貼文一出，吸引破2800人瘋狂留言，不少人表示「真的只有台灣限定聯名卡，真的超沒必要」、「去過冰島、法國、日本好市多，真的只有台灣要刷指定卡」、「世界怎麼跟得上台灣？真的很無聊的制度」、「這種不限制的根本德政，不懂限制付款方式幹嘛」、「當然是好市多有好處啊，不然各國都沒限定，就你台灣最特別」、「台灣好市多拿了銀行多少聯名金，完全不用解釋是制度還怎樣吧？」

▲網友分享自己去上海好市多時，發現結帳並沒有限制要使用聯名卡，付款模式多元。（圖/好市多商品經驗老實說）
▲網友分享自己去上海好市多時，發現結帳並沒有限制要使用聯名卡，付款模式多元。（圖／好市多商品經驗老實說）
不過，也有許多人認為「思維不一定相同吧，台灣要賺卡費，大陸人多來消費比較重要」、「我覺得是因應各地消費習慣不同而已啊」、「制度就擺在那裡，每個國家都不一樣，日本雖然沒有限定，但也不接受使用VISA卡」、「不喜歡這種規定去逛家樂福就好了，這真的沒什麼」。

事實上，過去就有網友向客服求證過「是否只有台灣有限定信用卡付款」的問題，客服也出面證實，而好市多官方則表示，由於每個國家及區域的金融法規都不相同，好市多官方會「因地制宜」規劃適合的付款方式，而台灣好市多結帳方式使用聯名卡，主要是爲了降低營運成本，「避免因開放接受使用所有信用卡而造成營運成本增加，而無法提供會員對應的優惠內容。」

而看看台灣周遭國家以及美國的好市多付款方式，包括中國是「信用卡接受平安銀行聯名卡信用卡、境外Visa卡及全球好市多聯名卡」；日本「付款不接受使用Visa卡」；南韓「：接受付款方式為現代銀行聯名卡及現代全Visa卡」；美國則是「付款不接受使用MasterCard」都可以看出每個國家的制度有所不同！

▲台灣好市多會員限制結帳需使用聯名卡。（圖／NOWnews資料照）
▲台灣好市多會員限制結帳需使用聯名卡。（圖／NOWnews資料照）

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