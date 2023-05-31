上海好市多「1特色」他驚呆！台灣對比輸了　會員點頭：根本德政

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文一出，吸引破2800人瘋狂留言，不少人表示「真的只有台灣限定聯名卡，真的超沒必要」、「去過冰島、法國、日本好市多，真的只有台灣要刷指定卡」、「世界怎麼跟得上台灣？真的很無聊的制度」、「這種不限制的根本德政，不懂限制付款方式幹嘛」、「當然是好市多有好處啊，不然各國都沒限定，就你台灣最特別」、「台灣好市多拿了銀行多少聯名金，完全不用解釋是制度還怎樣吧？」
不過，也有許多人認為「思維不一定相同吧，台灣要賺卡費，大陸人多來消費比較重要」、「我覺得是因應各地消費習慣不同而已啊」、「制度就擺在那裡，每個國家都不一樣，日本雖然沒有限定，但也不接受使用VISA卡」、「不喜歡這種規定去逛家樂福就好了，這真的沒什麼」。
事實上，過去就有網友向客服求證過「是否只有台灣有限定信用卡付款」的問題，客服也出面證實，而好市多官方則表示，由於每個國家及區域的金融法規都不相同，好市多官方會「因地制宜」規劃適合的付款方式，而台灣好市多結帳方式使用聯名卡，主要是爲了降低營運成本，「避免因開放接受使用所有信用卡而造成營運成本增加，而無法提供會員對應的優惠內容。」
而看看台灣周遭國家以及美國的好市多付款方式，包括中國是「信用卡接受平安銀行聯名卡信用卡、境外Visa卡及全球好市多聯名卡」；日本「付款不接受使用Visa卡」；南韓「：接受付款方式為現代銀行聯名卡及現代全Visa卡」；美國則是「付款不接受使用MasterCard」都可以看出每個國家的制度有所不同！