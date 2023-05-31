前妻爆約會神秘男！口罩男「4月文章」疑藏暗示　13天後宣布離婚

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然而事件曝光後，不少網友翻出四月底口罩男在臉書的一篇發文，是以「向好友道歉」為主軸，表示他有一位「非常相信自己三觀的好友，因為過於信任自己的妻子，結果導致好友老婆外遇，最終走向離婚」。
口罩男當時在文章寫下「老婆要喝酒、唱歌、晚睡、分房、回娘家好幾個星期，好友都笑著說『去吧，好好放鬆 』，平時好友不看老婆手機 ，有次心血來潮隨意滑了一下，沒想到就此打開潘朵拉的盒子，好友發現太太長期跟網友聊天曖昧 ，甚至還會趁好友睡著時自拍滿足對方一些要求，完全沒顧慮好友就睡在旁邊，還有幾張照片是跟不同男生的合照，有些行為動作、聊天內容，都已經超越正常交友關係、侵害配偶權」。
口罩男還在留言寫下「我明白愛情沒有對錯，關係出了問題，多少雙方都有責任，我們不也都在每一次的爭吵中反覆調整，但有一種狀況請你不要再檢討自己，那就是伴侶的外遇」口罩男說「因為這種人很自私，明明是自己的問題，卻將所有的錯都歸咎在另一半身上，藉由自責，把有愛的那一方困在監牢動彈不得，讓對方承擔自己的罪責，但自己卻在外面逍遙自在，這事情發生在我身上，我絕對離婚，不原諒！」
沒想到該文章曝光後13天，口罩男就在臉書上宣布與前妻樂兒正在協議離婚，11年婚姻正式情斷，而口罩男最後對於兩人感情的聲明也提及「我相信司法會辨明真相，我已保留相關證據資料，一切交由司法單位，不公開所有證據是給樂兒最後的溫柔，希望各位理解」話中有話搭配該段文章，讓外界很難不有聯想兩人感情狀況早已有了問題。