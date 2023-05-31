30歲女跳槽加6K被嫌「跳有點多」　合理加薪趴數曝光：沒有幹嘛跳

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貼文一出引發討論，有網友認為這是資方慣用手法，「 企業主會這樣說就是想砍價，我覺得妳可以直接一點」、「人資問前工作薪水其實不用講太細，甚至可以稍微浮報」、「那我可能會跟面試官說，我也有面試其他家，其他家就是開3萬8給我」。
鬼島虧待設計師？ 網：低於4萬都是爛公司
有人認為平面設計師38K是虧待，「設計師3.8萬叫太高？中華民國真的是鬼地方欸，真的有夠」、「這樣說可能影射到很多人，但這是事實，低於4萬都是爛公司」、「直接提4萬好嗎？不用講之前的薪水了」。
也有網友認為跳槽加薪幅度取決於應徵的產業與職位，一名電機系網友就分享，「通常跳槽都會以20%的幅度去談，像我第一份48K 跳槽就有談到60K」，也有不少平面設計師分享經驗，「我也是平面設計，第一份剛畢業35K，兩年多後加到42K，第二份的時候也不太敢開才講43K，但試用期過了46K」。
2023大缺工 專家指跳槽加薪最少10%
一年當中，職缺最高峰是年初轉職潮，第2高峰是六月畢業季後的7、8月。104人力銀行人才開發部資深經理林書伃曾分析，根據過去資料，以往的年初轉職潮，轉職者年薪大概會增加10%；然而今年由於大缺工，預計轉職年薪增幅會更大一點，達10~15%，「如果不到這數字，否則你幹嘛跳？」
林書伃強調，轉職者要承擔轉換工作的風險，加上今年通膨壓力很大，接下來物價還會上漲，如果年薪沒有增加10%以上，這樣的轉職以薪資而論，實質評估之後可能會不划算，「你可能需要和新東家再談談」。