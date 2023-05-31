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30歲女跳槽加6K被嫌「跳有點多」　合理加薪趴數曝光：沒有幹嘛跳

▲一名30歲女平面設計師近來想跳槽，面試時期待薪資開3萬8000元，比現有薪水高6000元，被面試官說「跳的有點多」。（示意圖，非當事人／取自pexels）
▲一名30歲女平面設計師近來想跳槽，面試時期待薪資開3萬8000元，比現有薪水高6000元，被面試官說「跳的有點多」。（示意圖，非當事人／取自pexels）

記者徐銘穗/綜合報導

職缺第二高峰的六月畢業季之後即將來臨，已有不少計劃跳槽的勞工朋友們躍躍欲試。一名工作資歷3年的30歲女平面設計師，目前月薪3萬2000元，她近期想跳槽換工作，喊價3萬8000元卻被面試官說「跳的有點多」，她上網發問「真的不能一次加6000塊嗎？」跳槽加薪多少才合理引發討論，專家也給答案了。

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原PO在Dcard上發文「面試被面試官說薪水跳太多」，表示目前的工作是畢業後的第一份工作，月薪3萬出頭，一做3年多，最近想換工作，開始面試談跳槽，沒想到面試官一聽到她提期望待遇是3萬8000元時，竟說「跳的有點多」，讓她有點不知所措，但覺得身邊朋友滿多滿敢談的，薪水也都比她高，感嘆「真的不能一次加6000塊嗎」。

▲面試時總會問到「期望薪資是多少」，千萬不要把價格說死，也不要總是回答「依公司規定」。（圖／取自photoAC）
▲面試時總會問到「期望薪資是多少」，千萬別講得太細、不要把價格說死，也不要總是回答「依公司規定」。（圖／取自photoAC）
貼文一出引發討論，有網友認為這是資方慣用手法，「 企業主會這樣說就是想砍價，我覺得妳可以直接一點」、「人資問前工作薪水其實不用講太細，甚至可以稍微浮報」、「那我可能會跟面試官說，我也有面試其他家，其他家就是開3萬8給我」。

鬼島虧待設計師？　網：低於4萬都是爛公司

有人認為平面設計師38K是虧待，「設計師3.8萬叫太高？中華民國真的是鬼地方欸，真的有夠」、「這樣說可能影射到很多人，但這是事實，低於4萬都是爛公司」、「直接提4萬好嗎？不用講之前的薪水了」。

也有網友認為跳槽加薪幅度取決於應徵的產業與職位，一名電機系網友就分享，「通常跳槽都會以20%的幅度去談，像我第一份48K 跳槽就有談到60K」，也有不少平面設計師分享經驗，「我也是平面設計，第一份剛畢業35K，兩年多後加到42K，第二份的時候也不太敢開才講43K，但試用期過了46K」。

▲設計師。工作（示意圖／翻攝Pexels）
▲有平面設計師分享，自己第一份工作拿35K，工作2年多後跳槽加到42K，多了20%。（示意圖／取自Pexels）
2023大缺工　專家指跳槽加薪最少10%

一年當中，職缺最高峰是年初轉職潮，第2高峰是六月畢業季後的7、8月。104人力銀行人才開發部資深經理林書伃曾分析，根據過去資料，以往的年初轉職潮，轉職者年薪大概會增加10%；然而今年由於大缺工，預計轉職年薪增幅會更大一點，達10~15%，「如果不到這數字，否則你幹嘛跳？」

林書伃強調，轉職者要承擔轉換工作的風險，加上今年通膨壓力很大，接下來物價還會上漲，如果年薪沒有增加10%以上，這樣的轉職以薪資而論，實質評估之後可能會不划算，「你可能需要和新東家再談談」。

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