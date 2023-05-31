6月福星降臨！「2星座」財運爆棚賺翻　獅子座事業運最旺

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TOP1牡羊座（水星入二宮）
這個月牡羊座的財富關係將會十分活躍。有可能表現在各種形式的財務交易及人際關係中，例如投資、貸款、理財，社群媒體等等。牡羊座在金錢領域中將會感到更有自信和勇氣。不過要注意的是投資理財還是要保持審慎樂觀的心態，並確保自己具有充足的準備和資訊。
TOP2雙子座 （金星入二宮）
在金星、火星同時影響之下，雙子座將會更加積極追求自己的財富目標，對金錢也會變得更加敏銳，可以幫助你們做出明智的投資決策。不過金星火星的組合也可能會使雙子座過於樂觀，因此太過冒險和投機的方式還是要十分謹慎評估。
【事業運最旺】
TOP1 獅子座（水星入十宮）
在事業上將會有更多機會展示自己的才華和專業，並受到長官或客戶的重視，這也會促使你更加積極地追求自己未來的職涯目標，並積極擴展自己的人脈和社交圈。
TOP2水瓶座（水星映射十宮）
在職場上將會更加積極主動有創意，你會開始思考一些新的思維模式，並嘗試一些提高工作效率和品質的新方法。同時也可能會主動接手一些新的項目，勇於挑戰自己的極限，讓自己在工作中獲得更大的成就感。
TOP3天秤座（金星入十宮與火星合相）
在金星與火星雙重影響下天秤座將會面臨事業上的挑戰和壓力，需要付出比以往更多的精力和時間，建議天秤座保持耐心去面對。同時金星和火星也意味著你將會儲備更多的創造力和行動力來成就自己。
【感情運最旺】
TOP1天蠍座（水星入七宮）
這將是一個激情洋溢的月份，有伴侶的人在這段關係中曾經經歷的高峰和低谷，都將成為讓你們情感更加水乳交融的養分！天蠍座在這個月將會發現與伴侶之間的溝通更加順暢，無話不談，無樂不歡，可以共同去參加一些朋友聚會或是出外旅遊。
TOP2金牛座（水星映射七宮）
你開始會更加關注與伴侶之間的溝通和交流，也願意主動與伴侶分享自己的想法和感受。此外，你也可能會花更多時間來思考跟感情有關的議題，例如這段關係未來將如何發展等等，而不再是一味埋首於工作之中。
TOP3摩羯座（金星入七宮）
這個月你需要花更多的時間和精力來維護彼此的關係，金星會讓你更加注重愛情的細節和浪漫，而火星的能量則會讓你積極地表達愛意。例如計劃一次浪漫的約會，或是送給伴侶一份特別的禮物。不過還是要注意不要因為太過在乎而弄巧成拙。
TOP4巨蟹座（金星映射七宮）
單身巨蟹這個月有可能遇到心儀的對象，但也要注意不要因為太過投入而失去理性。建議在追求愛情的同時，也要保持人格獨立和自我實現的能力。已經有伴侶的巨蟹則需要付出更多的努力和熱情來維持彼此之間日益平淡的關係。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。