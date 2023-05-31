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7-11思樂冰回歸！「骨灰級廣告」一杯才9元　開賣年份超意外

▲7-11最近「思樂冰」回歸開賣引起社群熱烈討論，官方日前也證實在台北總部門市已經搶先開賣。（圖／民眾授權提供）
▲7-11最近「思樂冰」回歸開賣引起社群熱烈討論，官方日前也證實在台北總部門市已經搶先開賣。（圖／民眾授權提供）

記者張嘉哲/綜合報導

7-11最近「思樂冰」回歸開賣引起社群熱烈討論，官方日前也證實在台北總部門市已經搶先開賣，每天限量30杯，每天都吸引不少想回味思樂冰的群眾上門光顧。而也有網友因此好奇，思樂冰到底是什麼時候開始賣的？甚至有人翻出30幾年前的廣告，當時一杯思樂冰最便宜只要9元，引起討論。

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在思樂冰回歸之後，有網友在YouTube挖出「思樂冰」在1986年（民國）所拍攝的廣告，畫質都還沒有很好，是在講述一個喝了思樂冰就幻想到達太空的故事，只見當時的售價，小杯的思樂冰才賣9元，而中杯則是14元，最大杯的則只要19元，價格實在相當便宜。

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▲思樂冰第一代廣告近日被網友翻出，不少人看到售價表示「真的漲價不少」！（圖／YT@檸檬蘇打2）
不少網友看完後紛紛回應「以前放學最愛去7-11買一杯來喝，真的讚」、「後來還有抽那個一元的啊！超級好玩的」、「現在9塊錢不知道能幹嘛.....」、「笑死，我都還沒出生這個廣告就有了」、「很多8年級生根本沒看過這個廣告吧哈哈哈，有印象的應該是抽1元的」、「好懷念杯子抽1元的，價格真的是回不去了」。

而事實上，思樂冰在1967年就已經首度推出，而台灣的7-11則是在1986年才開始販售，算一算從開賣到去年的停售，也已經有將近37個年頭，如今7-11又再度把思樂冰重新上架，難怪這麼多人都迫不及待喝上一杯回味！不過昔比今日，價格也是早已經回不去，過去大杯19元杯身比較大，如今一杯39元杯子也變小，讓不少網友感嘆「時代在走，錢都沒有」、「哭哭！回不去透明最大杯的那種」。

▲美食部落客山米日前經過7-11總部門市，恰巧買到限量開賣的思樂冰！（圖/山米授權提供）
▲7-11總部門市限量開賣的思樂冰！對比過去價格，價格確實漲價不少。（圖／山米授權提供）

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