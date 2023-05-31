成功大學「這科系」一半學生出逃 學長抖出就業優勢：難被取代
進入學期尾聲，不少大學生煩惱要不要轉系？繼去年揭露了台大轉系概況，臉書粉絲專頁「圖地」今年蒐集相關資料，以圖表呈現成功大學的轉系情況，發現資訊系是最多人想轉入的科系，而地科系則是最多人轉出的科系，有將近一半的學生出逃。
記者徐銘穗/綜合報導
臉書粉專「圖地」集結111學年度成大一年級生申請轉系的數據，其中「資訊系」為最多人想要轉入的科系，總計50人想轉入、僅1人申請轉出；地科系則是最多人想離開，申請轉出的比例接近一半，台灣文學、都市計劃、水利、中文等系也都有超過30%的人想走。
「圖地」指出，成大有一個獨特的「不分系」，同學低年級可以自由選課，高年級再轉到專業科系，所以它的轉入轉出多也是正常的。
貼文一出引發網友討論，釣出地科出走的學生來報到，留言「地科轉化學簽」，也引出不少成大地科系畢業學長為地科人加油，留言「唸地科系培養我現在登山的興趣，唸書時就可以跑野外，CP值很高的⋯就業也不困難」、「我念書時就是如此啊！地科與測量都是轉出最大戶。我是79級！」
另名成大地科畢業學長也說，「當年敝系也是差不多一半的大一同學轉系，但畢業經過快20年，發覺留在地科系唸到畢業的，幾乎後來發展的不錯，其實小系就是一個蘿蔔一個坑，職缺少但也難被取代，就看唸書的時候能不能找到自己的興趣。」