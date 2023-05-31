口罩男被綠！小王緊摟正妹妻影像流出 他這樣回應！2000粉心碎了
擁有67萬臉書粉絲的兩性作家「口罩男」（莊鈞翔），經常撰文探討男女關係，也常和正妹老婆「曾樂兒」曬恩愛，日前和結婚11年的老婆驚傳婚變，今（31）「口罩男」被綠的畫面遭流出，只見正妹老婆被「小王」當街緊摟親密。對此，「口罩男」稍早將臉書大頭照換成全黑畫面，哀傷心情不言而喻。
記者徐銘穗/綜合報導
1小時前，口罩男將臉書頭相換成全黑畫面，並未寫下隻字片語。隨即湧入超過2000名粉絲留言安慰，「沒事的，很多人都在陪伴你喔」、「這種事會毀滅一個人的自尊，也正在努力的走出來⋯雖然真的很難…」、「黑暗會過去的，別拿別人的過錯懲罰自己，加油」、「已經選擇了！就很希望你們能放下吧！各自安好」、「不要互相傷害！不念過往，不畏將來」。
根據《鏡週刊》報導，3月底一連幾天，口罩男前妻樂兒以憂鬱症為由回到台北娘家居住幾天，結果身邊都有一名黑帽男出現，除了陪看診、吃飯以外，在路邊甚至有撫摸長髮以及親吻頭部的動作出現，看起來關係並不是那麼平凡。不過對此，曾樂兒則回應「目前都已經全部交給律師處理，所以不需要再說什麼」。
關於婚變，口罩男先是本月13日在臉書發布長文，宣告現在「是你們（孩子）的爸爸也是媽媽」，透露現今每天早起工作、照顧小孩上下學及各種事項，晚上不到十點就昏昏欲睡，最後感性道「雖然有時候會覺得很無助，也失去了某些東西，但是有你們的陪伴，帶給我很大很大的勇氣」。
隔天，口罩男妻曾樂兒疑似情緒失控，在IG發布「我再說一次請你們給我閉嘴，我的世界很混濁，讓我安靜」、「人活著真的好累」等限時動態，稱自己生病了，「有些事就是無法控制…我也會積極治療，請停止看笑話吧！」所有的事情則會交由法官判定。隨後口罩男也向媒體證實正在協議離婚。