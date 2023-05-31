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口罩男被綠！小王緊摟正妹妻影像流出　他這樣回應！2000粉心碎了

▲兩性作家「口罩男」離婚前妻曾樂兒，四月底一篇文章意有所指被翻出來解讀。（圖／翻攝口罩男粉專）
▲兩性作家「口罩男」離婚前妻曾樂兒，四月底一篇文章意有所指被翻出來解讀。（圖／翻攝口罩男粉專）

記者徐銘穗/綜合報導

擁有67萬臉書粉絲的兩性作家「口罩男」（莊鈞翔），經常撰文探討男女關係，也常和正妹老婆「曾樂兒」曬恩愛，日前和結婚11年的老婆驚傳婚變，今（31）「口罩男」被綠的畫面遭流出，只見正妹老婆被「小王」當街緊摟親密。對此，「口罩男」稍早將臉書大頭照換成全黑畫面，哀傷心情不言而喻。

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1小時前，口罩男將臉書頭相換成全黑畫面，並未寫下隻字片語。隨即湧入超過2000名粉絲留言安慰，「沒事的，很多人都在陪伴你喔」、「這種事會毀滅一個人的自尊，也正在努力的走出來⋯雖然真的很難…」、「黑暗會過去的，別拿別人的過錯懲罰自己，加油」、「已經選擇了！就很希望你們能放下吧！各自安好」、「不要互相傷害！不念過往，不畏將來」。

▲口罩男將臉書大頭貼換成全黑畫面，短短1小時就吸引超過2000粉絲留言安慰。（圖／翻攝口罩男臉書）
▲口罩男將臉書大頭貼換成全黑畫面，短短1小時就吸引超過2000粉絲留言安慰。（圖／翻攝口罩男臉書）
根據《鏡週刊》報導，3月底一連幾天，口罩男前妻樂兒以憂鬱症為由回到台北娘家居住幾天，結果身邊都有一名黑帽男出現，除了陪看診、吃飯以外，在路邊甚至有撫摸長髮以及親吻頭部的動作出現，看起來關係並不是那麼平凡。不過對此，曾樂兒則回應「目前都已經全部交給律師處理，所以不需要再說什麼」。

關於婚變，口罩男先是本月13日在臉書發布長文，宣告現在「是你們（孩子）的爸爸也是媽媽」，透露現今每天早起工作、照顧小孩上下學及各種事項，晚上不到十點就昏昏欲睡，最後感性道「雖然有時候會覺得很無助，也失去了某些東西，但是有你們的陪伴，帶給我很大很大的勇氣」。

▲「口罩男」和妻子曾樂兒傳婚變。（圖／取自「口罩男」粉專）
▲「口罩男」和妻子曾樂兒正在協議離婚。（圖／翻攝口罩男粉專）
隔天，口罩男妻曾樂兒疑似情緒失控，在IG發布「我再說一次請你們給我閉嘴，我的世界很混濁，讓我安靜」、「人活著真的好累」等限時動態，稱自己生病了，「有些事就是無法控制…我也會積極治療，請停止看笑話吧！」所有的事情則會交由法官判定。隨後口罩男也向媒體證實正在協議離婚。

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