羅傑又被Ban了！重返Twitch未滿2個月 上週曾「2小時爽賺104萬」
知名實況主羅傑在今年2月18日被Twitch解封，並從3月24日後陸續在該平台實況，近期更有計畫要重新成為合作夥伴，頻繁在紫色學校(Twitch)開台，又在上週六於麻將節目中爽賺104萬獎金，近況可謂風生水起。不料，昨（30）晚情況急轉直下，羅傑在直播中頻道再度被Ban掉，消息引發實況圈譁然。
記者潘毅/綜合報導
羅傑近期頻繁在Twitch頻道上進行直播，也很常跟實況主好友NL、薛喜、Eason等人語音連線同台。而羅傑還在5月26日時，前往乃哥主持的博弈節目進行比賽獲得第一名，得到獎金拉霸機會，最終獲得104萬2千元的高額獎金，他簽下勞報單的過程也成為粉絲瘋傳的經典畫面。
沒想到羅傳奇順風順水的近況，卻在昨晚出現意外，30日時他與RB、A+等實況主一同遊玩CSGO，但中途聊天室觀眾因不滿同隊的隊友中，有曾在其他遊戲使用過外掛的實況主，掀起一陣又一陣的罵聲，而就在實況主玩到一半時，羅傑的頻道畫面突然停了下來，許多觀眾重整後，才發現頻道已經顯示「此頻道因為違反Twitch的服務條款或社群規範，目前無法觀賞」。
消息曝光後，引發實況圈人人自危，包含實況主NL迅速下架有羅傑的動態貼圖、實況主RB也立即刪除同場遊戲的直播片段。許多觀眾也相當不解，為何會在羅傑即將湊滿成為合作夥伴的實況時數，發生這種意外，紛紛去信給Twitch總部，希望能知道這次再度被Ban台的原因。