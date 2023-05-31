出社會5年「年薪登上7位數」！他讀這科系不後悔：脫離階級複製
大學申請入學二階甄試自5月中旬啟動，各系所預計在6月5日前後公布錄取名單，在這最後關頭，仍有不少應屆畢業高中生，仍煩惱著該讀什麼系才正確。近期就有一位會計師分享，自己靠「會計系」脫離階級複製的勵志過程，目前年薪曝光也引起討論。
記者潘毅/綜合報導
一位會計師在論壇Dcard上發文提到，自己高中時數理不在行，成績也平平，家中長輩積欠大量債務，但狀況仍能勉強度日，當時聽聞會計系出來不用煩惱工作，就決定選擇就讀。原PO雖然對會計沒有特別的熱誠，但最後仍背負學貸念完研究所，成功考取會計師。
畢業出社會後，原PO也與其他會計師一樣，進入四大事務所，而每一季報完加班後的薪資，都會讓他眼睛亮起，更有了到越南、成都、日本出差的機會，「就這樣過了五年，我找到另一半成家，也在快有新生命報到的同時，我被客戶招攬，工時正常，年薪大概有120萬。」
原PO承認，120萬年薪與其他社會頂尖的醫牙電資等職業對比，雖然不值一提，但養家活口已經十分足夠，未來也計畫透過合理投資，讓孩子衣食無虞，培養商學院學的財商，看有沒有機會變富一代。
看完勵志的過程後，許多網友也紛紛大讚「會計系真的是成績不好的人翻身的好捷徑」、「好文好勵志，推爆了。我也是窮人家小孩，特別能理解你」、「中後段學校的選會計系真的不虧，去四大練個幾年掛理級出來，出來業界找到百萬年薪的工作不難」、「會計系相對於其他非二三類來說，算是對於肯努力的人來說是可以出頭天的沒錯」。