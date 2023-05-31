口罩男正妹妻道歉了！認「生病後才偷吃」　悲訴：只是需要個擁抱

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隔天，口罩男妻曾樂兒疑似情緒失控，在IG發布「我再說一次請你們給我閉嘴，我的世界很混濁，讓我安靜」、「人活著真的好累」等限時動態，稱自己生病了，「有些事就是無法控制…我也會積極治療，請停止看笑話吧！」所有的事情則會交由法官判定。隨後口罩男也向媒體證實夫妻正在協議離婚。
不過，根據《鏡週刊》今（31）報導，指出3月底一連幾天，曾樂兒以生病為由回到台北娘家暫住，期間身邊出現一名黑帽男出現，除了陪看診、吃飯以外，在路邊甚至有撫摸長髮以及親吻頭部的動作出現，看起來關係並不是那麼平凡。不過，曾樂兒回應週刊說「目前都已經全部交給律師處理，所以不需要再說什麼」。
繼口罩男今（31）中午前將臉書頭相換成全黑畫面，並未寫下隻字片語。隨即湧入超過2000名粉絲留言安慰，「沒事的，很多人都在陪伴你喔」、「這種事會毀滅一個人的自尊，也正在努力的走出來⋯雖然真的很難…」、「已經選擇了！就很希望你們能放下吧！各自安好」、「不要互相傷害！不念過往，不畏將來」。
不久候，而口罩男妻子曾樂兒也在臉書發出135字回應，寫道自覺活得好累，「撐著是為了孩子、家人」，並說她不需要任何人愛她，「我只是需要發病時給我個擁抱」，澄清自己生病不是近期的事，希望網友別再說她偷吃才生病，「抱歉是生病後才幹這種事，不要一直當我是罪人」。
曾樂兒也說，她真的很想回到從前能真心的開懷大笑，嘆說「但我發現好難，我只覺得自己自己是沒用的人，沒差」。不少網友留言鼓勵「樂兒妳不孤單哦～給自己一些時間，找回自己。我們一起加油！」、「只希望妳重新站起來，重新出發，為了自己為了孩子，一定要振作」、「加油，網路關掉不要看，專心治療，一切都會過的！」