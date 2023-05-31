烏克蘭超模「想到超商打工」！爸媽嚇到飛來台灣阻止 結局大反轉
來台灣發展3年多的烏克蘭模特兒倪菈，在4月時接受訪問時，透露自己曾被超商男店員塞紙條鼓勵，所以萌生想到超商打工的想法，沒想到遠在世界另一端的爸媽看完影片，嚇得直接搭飛機來到台灣，因為他們以為女兒生活陷入困頓，然而抵達後才得知反轉真相：「（台灣超商）跟想像中的不一樣！」
記者潘毅/綜合報導
YouTube《不要鬧工作室》時常訪問在台灣旅居的外國朋友，昨（30）日頻道發出最新影片，之前受訪的模特兒倪菈，其父母和哥哥從烏克蘭飛往台灣，這是睽違兩年多的家人團聚，同時也是倪菈家人首度來到台灣。
而倪菈的爸爸Andrew隨後也透露，這次之所以緊急飛來台灣，是因為看到先前訪問中，倪菈想要去超商打工，以為女兒在台灣已經走投無路，才趕緊買機票，因為在烏克蘭人的印象中，超商是只賣零食和飲料的小規模商店，「不懂女兒為何會想放棄模特兒的工作去做超商」，倪菈的媽媽Lucy則表示，自己很相信女兒的判斷力，不論她選擇什麼職業，都會全力支持。
隨後倪菈帶著父母與哥哥前往台灣的超商，一行人卻感到相當訝異，因為這與他們刻板印象中的超商完全不同，爸爸Andrew興奮地說「看到台灣超商的多元性，我覺得這的確是個有很多東西可以學習的產業」，而媽媽Lucy也表示，真的很喜歡台灣的超商，「24小時全年無休又明亮，還到處都有，很可靠，但店員肯定是份辛苦的工作。」
不少台灣觀眾看完這個烏克蘭家庭的可愛互動後，也紛紛留言大讚「全家顏值都很高耶」、「父母親都好開明呀! 鼓勵女兒多嘗試」、「當小七店員很不容易的，比模特兒還辛苦」。