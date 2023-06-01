官方版高薪職業調查曝光 冠軍職業全台有3065人！年薪破400萬元
哪個職業最有「錢途」？根據勞動部最新公布的「職類別薪資調查」顯示，全台年薪最高的職業第1名是航空駕駛員，共有3065人從事該職業、平均年薪401.1萬元，第2名精算師則有48人從事、年薪325.1萬，第3名則總經理、總執行長等高階主管，年薪為241.9萬元，醫師則排第4為230.2萬元。
記者徐銘穗/綜合報導
勞動部昨（31）天公布「職類別薪資調查」顯示，若以月薪計算，排行前兩名不變，第1名是航空駕駛員、月薪達27萬8954元，第2名精算師、月薪18萬1921元，但第3名則是有5萬3516人的醫師、月薪15萬6176元。
此外，月薪超過10萬元的職業，還有高階主管（總經理及總執行長）的14萬6712元，船舶監管人員（含引水人員）的12萬6776元，及職業運動員的11萬4009元。不過，當計算基準換成年薪，加計獎金、紅利、績效獎金及加班費等之後，醫師就被高階主管超越，改列第4名。
勞動部此項「職類別薪資調查」，調查對象為從事工業及服務業事業單位，受雇員工不包括參加作業而不支領薪資雇主、自營作業者及無酬家屬工作者，本次調查在2022年8月間辦理，回收有效樣本計9931家。