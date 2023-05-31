im.B主嫌趴趴走挨批睡7年　法務部：公布通緝犯照片

我是廣告 請繼續往下閱讀
法務部表示，依據內政部《姓名條例》第15條第1項第1款「經通緝者，不得申請改姓、改名或更改姓名。」曾嫌因此並未改名，只是對外使用化名「曾國緯」。
為確保偵審、執行及提升查緝通緝犯的效能，法務部已於2月15日邀集檢警調等各單位，先行整合「通緝犯資料查詢平台」，優化平台頁面。
另於5月18、30日針對通緝犯執行面再度研商，並達成不少共識，包含：即時更新通緝資料，方便民眾查詢、逾有期徒刑6月執行通緝犯一率公布照片、通緝中之人犯依法不得更改姓名、執行案件確保執行，偵查案件加強防逃。
法務部表示，「通緝犯資料查詢平台」整合調查局「外逃通緝犯查詢系統」、刑事局「重要緊急查緝專案」、高檢署「通緝要犯資料查詢系統」、警政署「查捕逃犯網路公告查詢」；其中，執行中通緝、經法院判處6個月以上確定的受刑人，應在發布通緝時一併公布照片於「通緝要犯資訊查詢系統」，預計下月中旬上線。
法務部表示，符合「防範刑事判決確定案件受刑人逃匿聯繫作業要點」所定之案件者，檢察機關得啟動防逃機制。又位避免被告藉由辦理遷徙登記延遲或規避執行，檢察官得運用刑事訴訟法規定，視個案情形逕行拘提，另研議修正「刑罰執行手冊」規定，受刑人住址遷移他縣市者，如有延遲或規避執行之虞，得不囑託執行。
對於偵查中有逃亡或有事實足認為有逃亡之虞者，均已加強運用拘提、限制出境出海、羈押、科技設備監控等強制處分，對於脫逃案件、重大刑案之通緝犯等，現行偵查實務多有成立專案小組指揮偵辦查緝。
為剝奪曾嫌等人的不法利得，北檢已啟動偵查中變價程序，陸續查扣現金300萬元、52個各式名牌包、2個名牌登機箱、噶瑪蘭solist vinho葡萄酒原酒威士忌等百餘箱名酒、藝術品、畫作1批、1部進口轎車等贓物，並向法院聲請裁定准許扣押曾嫌等人及第三人的不動產，共45筆以及相關銀行帳戶、股票。