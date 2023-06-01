華航「機微酒」打造奢華旅遊　再推陽明春天「米其林素食」飛機餐

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晴日旅遊為華航獨家推出，市場唯一的日本四國JR鐵道三大特色列車一次體驗，更有全日本票選第一的伊予灘物語列車，遊歷四國風光並享受尊爵住宿條件，體驗獨特鐵道深度漫遊。或選擇元本旅遊，實現富士山登頂等獨特而小眾的夢想清單之旅。
嚮往高質感親子家庭時光的旅客，華航攜手Club Med推出北海道精緻全包式假期，從機票、接駁、住宿、三餐、兒童照護、水陸活動及主題派對一價全包，尤其剛榮獲「TripAdvisor」2023旅行者之選最佳飯店排行榜，日本最佳飯店與奢華飯店冠軍的「Club Med北海道TOMAMU」，放心丟包小孩到兒童俱樂部，盡受自由的成人獨處時光。
為讓「旅遊獨特性」從機上就開始，「華航機微酒」服務打造尊寵高空飛機餐食體驗，不只和頤宮打造米其林三星飛機餐，再攜手蟬聯兩年米其林綠星的陽明春天，打造獨家素食飛機餐。首次登機的「空中旅人純淨蔬食」，在豪華商務艙／商務艙打造「松露炊飯搭配法式芥子醬新魚排」主菜，搭配首烏養生湯、特製水果莎莎山藥細麵、黑豆胡麻秋葵、松子味噌黃瓜及橙蜜香蘋石蓮花等繽紛前菜。
豪華經濟艙則以水果莎莎松子味噌黃瓜與橙蜜香蘋秋葵為前菜，搭配經濟艙四種隨機主菜，包括紅醬植物肉貝殼麵、白醬植物排藜麥飯、咖哩杏鮑菇燴飯及紅燒植物肉薑黃飯。
世上的奢華體驗再度超越想像！擁有「全球最佳水下葡萄酒窖與餐廳」的馬爾地夫克哈瓦島．安納塔拉別墅度假酒店，則創新推出私人海底陳放品酩體驗。在以360度圍繞著海洋生物而聞名、位於印度洋海面以下六米深的SEA餐廳，品嚐於2020年沉到海中的「2008年產香檳王Dom Perignon」。
於365天後自海中取回的香檳，經過沉浸在海水後的酒質，明顯增加了海藻、礦物質和鹽分等海洋風味，與香檳王Dom Perignon原有的柑橘、奶油蛋糕和堅果風味，融合出更為和諧的滋味。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！