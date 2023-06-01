就要台式粽！欣葉鹹粽「每年賣破10萬顆」 新天地開賣限量虎掌粽
在台灣市場上粽子的種類繁多，而台式粽總有許多「老派浪漫者」推崇著，像是欣葉招牌鹹粽「干貝滷肉粽」，能創下每年總能賣上10萬顆的好業績，今年推出8入的端午禮袋，招牌干貝滷肉粽配上甜口味的金桔紅豆粽，另附贈端午檔期限定的欣葉董事長配方蔬菜甜辣醬，每袋1080元。台中新天地餐飲集團也推出「經典台味虎掌XO醬干貝粽」，以滷夠味的豬膝虎掌筋，搭佐干貝、香菇、櫻花蝦、蛋黃，加上XO醬提香，更是夠味，5入組售價1288 元。
記者葉盛耀/綜合報導
欣葉招牌鹹粽「干貝滷肉粽」單顆約160公克，有著最傳統台式風味，裡頭菜脯香、栗子甘甜、干貝鹹鮮、三層肉肥而不膩。糯米強調要以木桶一籠籠炊熟，保持香氣、水分及Q彈。滷肉精選肥瘦肉分布「最標緻」的五花肉滷煮，超過百斤的豬肉一同滷製，比起小鍋煮的額外噴香。
配料還有自煉豬油現炸金鉤蝦、紅蔥頭、SA級北海道干貝、自然發泡的阿根廷魷魚，以及鈕扣菇、花生、栗子，還有畫龍點睛的菜脯，傳承欣葉老師傅黃金比例的配方，多年來培養不少老主顧，年年都能賣超過10萬顆。禮袋中還搭配甜口味「金桔紅豆粽」，並另外附贈端午檔期限定的欣葉董事長配方蔬菜甜辣醬，每袋1080元，6月5日前享990元早鳥優惠價。
台式傳統粽還有台中新天地餐飲集團推出的「經典台味虎掌XO醬干貝粽」，以干貝、香菇、櫻花蝦、蛋黃及瓢干入粽，並以豬膝虎掌筋替代常見的滷五花肉，文火慢煮兩小時的虎掌筋，甘香並充滿膠質，加上瓢干及菜脯轉味，糯米吃起來還有XO醬鹹香，濃郁滋味老少鹹宜，每顆290克可供2人享用。5入組售價1288 元，另有搭配海味四珍XO醬粵式裹蒸粽的海陸組合，賣1588 元。兩款合計限量僅供應800組。
也有高檔的台味粽，由獲米其林一星殊榮的「富錦樹台菜香檳」推出「星級珍鮑干貝粽禮盒」，選用鮑魚、干貝、特級香栗、埔里黑皮香菇、台灣野生烏魚子以及東坡肉、鹹蛋黃，最後佐以特調私房油飯製成。粽子5顆+富錦樹保冷提袋，售價2380元。