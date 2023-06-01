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WWDC23前蘋果喊話：App Store創30兆銷售額　10個重要數字報你知

▲WWDC23將於台灣時間6月6日凌晨1點舉辦，搶在發表會前夕，蘋果公佈App Store 生態系在2022年創造了1.1兆美元(約30.7兆元台幣)，為開發者注入一劑強心針。(圖／取自官方網站)
▲WWDC23將於台灣時間6月6日凌晨1點舉辦，搶在發表會前夕，蘋果公佈App Store 生態系在2022年創造了1.1兆美元(約30.7兆元台幣)，為開發者注入一劑強心針。(圖／取自官方網站)

記者周淑萍/綜合報導

WWDC23蘋果開發者大會將在台灣時間6月6日凌晨1點舉辦，搶在發表會前夕，蘋果公佈App Store 生態系在2022年創造了1.1兆美元(約30.7兆元台幣)，大約就是30位黃仁勳身價，同時稱有超過90%的銷售額完全歸開發者所有。關於App Store有10個重要數字報你知！

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  1. 15年：App Store 從2008 年推出以來，邁入第 15 年。
  2. 180萬個App：2008 年底 App Store 上僅有數千個 app，如今的 App Store 可供選擇的 app 數量增加123 倍，約近 180 萬個。
  3. 3700億次：Analysis Group 研究，從 2008 年到 2022 年iOS 使用者下載 app 的次數已超過 3,700 億次。
  4. 1.1兆美元銷售額：2022年創造了1.1兆美元(約30.7兆元台幣)，根據 Analysis Group 經濟學家執行的一項獨立研究表示，這反應開發者強勁而極具韌性的成長。
  5. 90%歸開發者：蘋果指稱，超過 90% 的銷售額完全歸開發者和各種規模的企業所有，無須向 Apple 繳納任何佣金。
  6. 近30％成長：開發者銷售額年成長比例，2019 到 2020 年成長27%、2020 到 2021 也是27%、2021 至 2022 年年成長率更高達29%。
  7. 54%下載於所在地之外：Apple為開發者提供橫跨 175 個店面、超過 195 種付款方式和 44 種貨幣的全球發行平台。讓開發者得以跨越國界，觸及更多使用者，2022 年有54% 的下載是在開發者所在地之外的店面發生的。
  8. 15億次下載：根據 Apple 的新資料顯示，App Store 於 2022 年，每週超過 6 億 5 千萬名訪客，每週平均下載App次數為7.47 億次，重新下載超過和 15 億次。
  9. 外送增加2倍：疫情之後，旅遊和叫車等App的需求大幅反彈，旅遊相關銷售額於 2022 年增加了 84%，而叫車 App的銷售額則成長了 45%。外送成長超過2倍，雜貨相關銷售額則增加超過3倍。
  10. 擋下20 億美元：2022 年，App Store 擋下了超過 20 億美元的詐欺交易，並拒絕了 170 萬個因不符合隱私、安全和品質標準的 App 提交。

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