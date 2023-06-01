WWDC23前蘋果喊話：App Store創30兆銷售額　10個重要數字報你知

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- 15年：App Store 從2008 年推出以來，邁入第 15 年。
- 180萬個App：2008 年底 App Store 上僅有數千個 app，如今的 App Store 可供選擇的 app 數量增加123 倍，約近 180 萬個。
- 3700億次：Analysis Group 研究，從 2008 年到 2022 年iOS 使用者下載 app 的次數已超過 3,700 億次。
- 1.1兆美元銷售額：2022年創造了1.1兆美元(約30.7兆元台幣)，根據 Analysis Group 經濟學家執行的一項獨立研究表示，這反應開發者強勁而極具韌性的成長。
- 90%歸開發者：蘋果指稱，超過 90% 的銷售額完全歸開發者和各種規模的企業所有，無須向 Apple 繳納任何佣金。
- 近30％成長：開發者銷售額年成長比例，2019 到 2020 年成長27%、2020 到 2021 也是27%、2021 至 2022 年年成長率更高達29%。
- 54%下載於所在地之外：Apple為開發者提供橫跨 175 個店面、超過 195 種付款方式和 44 種貨幣的全球發行平台。讓開發者得以跨越國界，觸及更多使用者，2022 年有54% 的下載是在開發者所在地之外的店面發生的。
- 15億次下載：根據 Apple 的新資料顯示，App Store 於 2022 年，每週超過 6 億 5 千萬名訪客，每週平均下載App次數為7.47 億次，重新下載超過和 15 億次。
- 外送增加2倍：疫情之後，旅遊和叫車等App的需求大幅反彈，旅遊相關銷售額於 2022 年增加了 84%，而叫車 App的銷售額則成長了 45%。外送成長超過2倍，雜貨相關銷售額則增加超過3倍。
- 擋下20 億美元：2022 年，App Store 擋下了超過 20 億美元的詐欺交易，並拒絕了 170 萬個因不符合隱私、安全和品質標準的 App 提交。