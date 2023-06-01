瑪娃颱風閃過台灣了！海警17：30解除　明「再下一天雨」告別

颱風走了今年會「提早出梅」？台灣旱災怎麼解　鄭明典這樣說

▲瑪娃颱風影響梅雨鋒面的出現，對苦苦等待降雨的中南部來說，可能要到6月中才有大量補水的機會。（圖／記者陳明中攝）
▲瑪娃颱風影響梅雨鋒面的出現，對苦苦等待降雨的中南部來說，可能要到6月中才有大量補水的機會。（圖／記者陳明中攝）

記者張志浩/綜合報導

今年第2號颱風「瑪娃」在路徑遠離台灣往日本南方海域移動，不過本週颱風帶來的降雨大多集中在北部、東北部，旱災較嚴重的中南部卻「看得到吃不到」，颱風出現，還間接讓台灣非常仰賴的水源「梅雨」難以建立，恐讓乾旱情況加劇，對此中央氣象局長鄭明典坦言，6月雖然還是梅雨季，但目前卻觀察不到梅雨鋒面，不過氣象局仍認為6月「雨量會偏多」，因為6月中「包括颱風在內的熱帶系統」發展旺盛，屆時應能為台灣帶來頗大的雨量。

我是廣告 請繼續往下閱讀
6月雖然沒有明顯的梅雨鋒面，但北半球的「間熱帶輻合帶（ITCZ）」回到北緯10度左右，鄭明典說明，ITCZ在台灣冬季時會消失或跑到南半球，當在北半球出現時，表示開始出現夏季的天氣型態，而ITCZ的區間容易有熱帶系統、颱風生成，目前許多模式皆預測，西北太平洋在6月可能還會出現颱風，因此6月中期有望替台灣帶來大雨。

▲鄭明典說明，間熱帶輻合帶（ITCZ）在北半球的出現，容易讓熱帶系統在太平洋發展，意味著6月台灣很有機會再度被颱風影響。（圖／鄭明典臉書）
▲鄭明典說明，間熱帶輻合帶（ITCZ）在北半球的出現，容易讓熱帶系統在太平洋發展，意味著6月台灣很有機會再度被颱風影響。（圖／鄭明典臉書）
ITCZ在北半球出現，意味著「颱風季」近了、梅雨要沒了，不過針對今年是否提早「出梅」或「空梅」，鄭明典則表示，「出梅是事後的結論，定義上6月都還是梅雨季，無法現在就下結論」，不過可以肯定的是，今年大氣環境並非正常年，「提早出梅」機率高，和過去統計上，台灣出梅的時間6/15相比，可能會早上一週。

氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明也補充，瑪娃颱風過後，台灣的降雨有2個劇本，一是6/15左右台灣北方的鋒面南下帶來雨勢，不過機率大約只有30％，二是西北太平洋有「颱風再生成」，並往西移動影響台灣，機率大約為70％，總結來說，未來1至2週台灣天氣穩定、降雨不明顯，2週後就會出現許多變數，台灣乾旱的命運屆時也將走向分岔路口。

瑪娃颱風的暴雨要珍惜！鄭明典憂「1情況」發生：梅雨快要不見了

瑪娃颱風不來非好事？「梅雨」全被它嚇跑　缺水危機恐更嚴重

瑪娃颱風閃過台灣了！海警17：30解除　明「再下一天雨」告別

水庫大進補！全台「累積雨量排行」出爐　翡翠、石門喝飽飽

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀