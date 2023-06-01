SM娛樂認了：被外部勢力入侵！誘惑EXO做出「非法事情」
南韓天團EXO近日爭議不斷，繼Kai突然被送去當兵後，成員伯賢、CHEN、XIUMIN今（1）日就爆出要跟「SM娛樂」解約，3人更提到自己被迫簽下「奴隸合約」，「SM娛樂」對此發聲明，直指「外部勢力」刻意接近旗下藝人、誘導簽訂錯誤的「雙重合約」，公司無法接受此行為，表示會採取強硬措施應對。
記者陳雅蘭/綜合報導
伯賢、CHEN、XIUMIN透過律師表示被「SM娛樂」強迫簽訂12年至13年的長期合約之外，還被要求再簽長達17年至18年的「後續合約」，藝人覺得公司行為反覆、蠻橫不講理，直指這是份「奴隸合約」。
對此「SM娛樂」正面回擊，先是承認公司年初的「SM 3.0企劃」重新訂定內部規範、整頓改善過往組織，以及企業理念，接著表示期間卻有「外部勢力」介入，該「外部勢力」更向旗下藝人傳達錯誤訊息、法律資訊，所以才會發生伯賢、CHEN、XIUMIN事件。
「SM娛樂」嚴厲譴責「外部勢力」利用花言巧語誘導藝人做出錯誤判斷、忽視跟SM的專屬合約，甚至透過其他藝人誘導其他人簽下違反合約的外部「雙重合約」，SM表示：「他們（外部勢力）根本不是真心為藝人著想！」導致藝人做出非法行為。
「SM娛樂」表示無法容忍「影響健康的K-POP產業」的不肖人士，直呼此舉違背粉絲的支持，決定採取法律途徑應對，捍衛公司與藝人的形象和權益。