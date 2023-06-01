北市勞動局出手！民進黨爆「性騷吃案」 處置不當「最高罰50萬」
民進黨前婦女部員工披露，在去年9月曾遭到外包廠商性騷擾，但時任民進黨婦女部主任、現為副秘書長的許嘉恬卻「吃案」，質疑受害人「為什麼不跳車？」引發輿論。對此，民進黨主席賴清德今（1）日強調「不會就這樣算了」，許嘉恬遭停職接受調查。台北市勞工局也發文民進黨中央，要求應於6月5日前回報處理情形，且應於知悉此情形時立即採取補救措施，縱使員工已離職都該有作為，若審議不當最重罰50萬元。
記者孫唯容／綜合報導
民進黨中央黨部今天臨時舉行記者會，宣布終止與被控性騷到廠商合作，並將許嘉恬停職，啟動調查，民進黨性平部也坦承，黨內沒有啟動任何申訴調查程序，而被指控性騷的導演長期與民進黨中央有合作關係，目前已中止導演的合作。
針對此事件，北市勞動局表示，已在今天發文民進黨中央黨部，說明雇主應依性別工作平等法第13條規定於知悉性騷擾之情形時，即應採取立即有效之糾正及補救措施，並要求其於今年6月5日前將處理情形回報勞動局。
勞動局長高寶華指出，事業單位只要「知悉」員工有遭到職場性騷擾的情形，就應該立即處理，縱使員工已離職，或是案件已經進入司法程序，都應該有所作為，如果員工認為雇主處理不當，經委員會審議後，就會被處罰最低新台幣10萬元以上、最高50萬元以下罰鍰，還會被公布事業單位名稱與負責人姓名。
※【NOWnews 今日新聞
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