玄彬、孫藝真「48億付現不貸款」豪宅公開！裝潢浪漫、有公主花園
韓星玄彬跟孫藝真2019年合拍電視劇《愛的迫降》相戀，2人於2021年元旦認愛，2022年3月結婚，同年11月喜獲麟兒，當時玄彬也已花48億韓元（約台幣1.3億元）買下位於京畿道九里市的豪宅，當作他跟老婆的新婚房，而同款豪宅的內部裝潢，近日就被節目《Free Doctor》公開。
記者陳雅蘭/綜合報導
玄彬跟孫藝真位於九里市的獨棟豪宅約100坪，2021年1月完成過戶，據悉玄彬沒有貸款，48億付現買下。節目《Free Doctor》公開同款豪宅的內部格局，客廳落地窗可清楚看見峨嵯山、龍馬山與漢江美景；主臥室更備有投影機與大螢幕，好讓夫妻倆方便對戲、讀劇本；將螢幕收起，後方則有隱藏衣帽間。
2人的豪宅總計有4間房間，每間都有獨立衛浴，採乾濕分離設計；戶外除了寬敞陽台，頂樓還可打造一座花園，他們不必外出，就可在自家享受下午茶時光。
他們的住處交通便利，與首爾市相鄰，開車僅需30分鐘就可到鬧區，因此九里市是不少人購房首選區域；當紅女星「最美小三」韓素希（又譯：韓韶禧）正是玄彬跟孫藝真的鄰居，韓素希2021年也是全額付清沒有貸款，以19.5億韓元（約台幣4900萬元）買下九里峨川洞拱形村豪宅。