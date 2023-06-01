消基會抽檢查「海帶、海苔」　2件重金屬殘留超過歐盟標準

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總砷及無機砷檢測，目前衛福部對「藻類」僅規範無機砷（以鮮/濕重計），限量為1.0毫克/公斤以下。經檢測結果，20件樣品總砷含量介於0.4～106毫克/公斤之間，考量產地及種類的風險，抽驗6件無機砷含量，僅「天然羊栖菜」檢出28毫克/公斤（乾燥樣品），因無法推估未失水前含量，是否符合規定有待主管機關判定，但其無機砷含量值得消費者關切。
目前國內對「海藻類」的重金屬規範，都以生鮮/濕重計，依「食品中污染物質及毒素衛生標準Q&A」的解釋，食品中重金屬多半來自源頭環境的汙染，而非加工需要所添加，加上脫水會導致重金屬相對濃度有所改變，所以需依實際脫水或復水的倍數，回推適用的限值。
本次鎘及無機砷檢出大於1毫克/公斤的11件樣品，因都屬於乾燥樣品，若參考Q&A及食藥署食品營養成分資料庫網站來推估，11件樣品生鮮時鎘含量大概都低於0.8毫克/公斤以下，但「天然羊栖菜」若依昆布失水及復水的比例來推估，無機砷含量大約2毫克/公斤。但因無法確切知道實際產品脫水前後的含水量，因此該樣品是否符合規定，就有待主管機關判定。
檢視國際上對海藻類的重金屬限量規範，日韓未有訂定，若參考歐盟規範，本次就有2件樣品不符合歐盟的規範，分別為微風廣場超市購得的豐俐食品行紫菜和大潤發中崙店旺來旺食品第一道精選無砂紫菜。
雖然本次抽驗的樣品都有檢測出砷，但國外的研究報告指出，砷會存在於可食用藻類中，抽驗的6件樣品，僅1件蝦皮（幸福町）購得的羊栖菜檢出超過1毫克/公斤以上，國外研究也指出特定的褐藻較容易蓄積重金屬特別是無機砷。目前國際上對砷建議攝取量，僅有聯合國食品添加物聯合專家委員會組織（JECFA）暫定每週可耐受攝入量為15微克/公斤體重，以本次的羊栖菜樣品來估算，50公斤的成人要攝取26公克的羊栖菜才會過量。
消基會提醒消費者，消費者要購買標示完整的商品，特別是網購，最好也要詢問店家資訊、保存期限等相關資訊，以免發生糾紛時求助無門。選購時，乾海帶最好表面含有白霜，依農委會的網站表示，乾燥海帶（昆布）上的白霜是甘露醇，也是湯頭甘味的來源之一；若是濕海帶的話，最好要具有韌性和微黏液感，若摸起來太軟爛脆弱，通常都較不新鮮，聞起來也不可以有藥水味；若是紫菜則挑選完整沒有破洞，顏色最好呈現烏紫或烏黑色且具有光澤。
買回家後，最好要先以清水清洗或浸泡，因為根據JECFA的研究指出，無論是浸泡或清洗都能降低海藻的總砷／無機砷含量，再以滾水川燙約30秒後放入冰水降至室溫，水瀝乾後冷藏僅能保存2～3天，但若冷凍則可達1個月，乾海帶更可保存半年。乾燥的紫菜跟海帶芽遇到水氣很容易返潮而變質，開封後應該裝入密封保鮮袋中並冷藏保存，味道和營養才不會散失。
海藻雖然熱量低且富含水溶性纖維，但市面上有許多海苔製成的零嘴，多半還會添加油、鹽調味而成，一不小心鹽分和熱量就容易爆表，最好還是選擇「低鹽」或「無調味」海苔，並參考營養標示，才不會增加身體的負擔。